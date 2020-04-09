***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.04.2020 16:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Tevfik Eraslan Genel Müdür 01.05.2008-31.08.2013 Genel Müdür Yardımcısı / 01.09.2013 tarihinden itibaren Genel Müdür
Ali Emrah Yücel Genel Müdür Yardımcısı 01.02.2014-31.08.2014 Müdür / 01.09.2014 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı
NİHAN ÖZENÇ Genel Müdür Yardımcısı 10.04.2017 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı
NİLÜFER SEZGİN Genel Müdür Yardımcısı İş Portföy Yönetimi AŞ - 05.10.2015/09.04.2020-Başekonomist
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836932
BIST
18:0595.834
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 2.609,22
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.834
En Düşük
93.629
18:056,6545
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -0,1169
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
18:057,2867
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0834
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
18:05359,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,59
|Açılış
|: 359,73
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|8,14
|4.927.684
|% 10,00
|
|BURVA
|17,93
|3.316.060
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|67.036.602
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|9.160.540
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.276.519
|% 10,00
|
|KERVN
|0,37
|478.168
|% -7,50
|
|ORMA
|3,39
|32.475
|% -5,31
|
|IHEVA
|2,52
|96.251.779
|% -5,26
|
|INFO
|5,42
|28.348.280
|% -4,91
|
|TDGYO
|2,69
|4.749.143
|% -4,61
|
|GARAN
|8,49
|1.974.574.735
|% 7,88
|
|THYAO
|9,74
|987.024.011
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,63
|957.689.024
|% 4,37
|
|ASELS
|25,18
|888.398.502
|% 0,72
|
|PGSUS
|46,68
|705.341.986
|% 9,32
|
|GSRAY
|2,63
|957.689.024
|% 4,37
|
|YKBNK
|2,03
|683.591.257
|% 7,41
|
|GARAN
|8,49
|1.974.574.735
|% 7,88
|
|TSKB
|0,97
|126.326.276
|% 4,30
|
|ECILC
|4,52
|599.579.729
|% 5,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2626
|8,3041
|% -1,13
|
|Frank
|6,8595
|6,9008
|% -1,07
|
|Riyal
|1,7648
|1,7737
|% -1,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|35,28
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,32
|15,35
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,12
|34,12
|1,28
|
Seans Raporu
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17:59KFEIN
Yüzde 9.81 oranında artışla 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 244, 549 adet işlem
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17:58IPEKE
Yüzde 7.47 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 222, 267 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3142, 93 artarak (% 2.84 ) 113, 986
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17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, GSRAY
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17:55XU100
Endeks 95, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 13, 751.00 milyon TL de