***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTevfik Eraslan Genel Müdür 01.05.2008-31.08.2013 Genel Müdür Yardımcısı / 01.09.2013 tarihinden itibaren Genel MüdürAli Emrah Yücel Genel Müdür Yardımcısı 01.02.2014-31.08.2014 Müdür / 01.09.2014 tarihinden itibaren Genel Müdür YardımcısıNİHAN ÖZENÇ Genel Müdür Yardımcısı 10.04.2017 tarihinden itibaren Genel Müdür YardımcısıNİLÜFER SEZGİN Genel Müdür Yardımcısı 05.10.2015-09.04.2020 Başekonomist /10.04.2020 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837185BIST