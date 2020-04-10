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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.04.2020 15:08
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Tevfik Eraslan Genel Müdür 01.05.2008-31.08.2013 Genel Müdür Yardımcısı / 01.09.2013 tarihinden itibaren Genel Müdür
Ali Emrah Yücel Genel Müdür Yardımcısı 01.02.2014-31.08.2014 Müdür / 01.09.2014 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı
NİHAN ÖZENÇ Genel Müdür Yardımcısı 10.04.2017 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı
NİLÜFER SEZGİN Genel Müdür Yardımcısı 05.10.2015-09.04.2020 Başekonomist /10.04.2020 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837185


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IEYHO 0,55 18.044.803 % 10,00  
FRIGO 10,67 682.550 % 10,00  
ISKUR 374.000,00 374.000 % 10,00  
BMELK 1,76 707.808 % 10,00  
YBTAS 5.218,20 463.462 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3317 8,3734 % 0,60  
Frank 6,9148 6,9564 % 0,69  
Riyal 1,7759 1,7848 % 0,54  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.689 3,06  
Altın Gr. 363 364 2,69  
Cumhuriyet 2.322 2.381 1,50  
Tam 2.387 2.450 5,30  
Yarım 1.161 1.192 0,70  
Çeyrek 582 596 0,60  
Gümüş.Ons 15,40 15,42 -0,04  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 0,02  
B. Petrol 31,82 31,82 0,05  
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