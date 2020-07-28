***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHüseyin Gayde Direktör 0212-386 29 35 hgayde@isportfoy.com.tr Düzey 3,Türev 200129,300830Gökçe Kıncal Dağıtım Kanalı Yönetimi-Bölüm Yönetmeni 0212-386 29 43 gkincal@isportfoy.com.tr Düzey 3 205766Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEFES VARLIK YÖNETİMİ AŞ Mevduat bankaları, katılım bankaları ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırmak ve satmak. 70000000 6000000 TRY 8,57http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862755BIST