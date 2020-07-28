***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.07.2020 18:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hüseyin Gayde Direktör 0212-386 29 35 hgayde@isportfoy.com.tr Düzey 3,Türev 200129,300830
Gökçe Kıncal Dağıtım Kanalı Yönetimi-Bölüm Yönetmeni 0212-386 29 43 gkincal@isportfoy.com.tr Düzey 3 205766
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
EFES VARLIK YÖNETİMİ AŞ Mevduat bankaları, katılım bankaları ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırmak ve satmak. 70000000 6000000 TRY 8,57
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862755
BIST
17:541.155
En Yüksek
|Değişim
|: -3,42%
|| -40,94
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.155
17:546,9497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0889
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
17:548,1486
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0840
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
17:54436,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 7,24
|Açılış
|: 436,28
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|100,10
|78.807.271
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|98.989.399
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|44.321.408
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.736.387
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.598.446
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.557.860
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|ITTFH
|3,60
|161.715.001
|% -9,77
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|EDIP
|2,55
|13.375.766
|% -9,57
|
|ASELS
|37,14
|2.680.808.209
|% -1,43
|
|GUSGR
|6,01
|2.068.162.804
|% 6,18
|
|KRDMD
|3,03
|1.312.548.302
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,24
|1.179.169.838
|% -3,45
|
|GARAN
|7,43
|1.165.356.472
|% -4,38
|
|EKGYO
|2,24
|1.179.169.838
|% -3,45
|
|KRDMD
|3,03
|1.312.548.302
|% -2,57
|
|GUSGR
|6,01
|2.068.162.804
|% 6,18
|
|IHLAS
|0,90
|295.467.905
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,70
|390.291.131
|% -7,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9579
|9,0028
|% 1,55
|
|Frank
|7,5443
|7,5898
|% 1,44
|
|Riyal
|1,8483
|1,8576
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|7,70
|
|Altın Gr.
|436
|436
|7,24
|
|Cumhuriyet
|2.857
|2.894
|67,50
|
|Tam
|2.943
|2.977
|69,50
|
|Yarım
|1.429
|1.453
|33,90
|
|Çeyrek
|717
|727
|16,90
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,48
|0,04
|
|B. Petrol
|43,58
|43,58
|-0,32
|
Seans Raporu
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-
17:59MSGYO
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 448 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 992 adet işlem
-
17:57BTCIM
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 097 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 43 kaybederek (% -3.05 ) 1, 064
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, TKURU, KUYAS