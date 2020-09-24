***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÖZCAN TÜRKAKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değilİzlem Erdem Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili T.İş Bankası AŞ İktisadi Araştırmalar Bölümü Bölüm Müdürü ve Başekonomist / T.Şişe Cam Fabrikaları AŞ YK üyeliği Bağımsız Üye Değil İç Denetim Komitesi Başkanı, Risk Komitesi üyesi ,Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi BaşkanıCansel Nuray Aksoy Yönetim Kurulu Üyesi T.İş Bankası AŞ İştirakler Bölümü Müdür Yardımcısı / Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. YK üyeliği İç Kontrol faaliyetlerinden sorumlu üye, İç Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi üyesi, Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Finansal Raporlamadan Sorumlu üye.Murat Coşkun Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Menkul Değerler AŞ Finansal Raporlama Müdürü Bağımsız Üye DeğilULAŞ MOĞULTAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilMURAT KARLUK ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi T.İş Bankası AŞ İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Birim Müdürü / İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.YK Bşk Vekili Bağımsız Üye DeğilSONER BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi T.İş Bankası AŞ Bireysel Krediler Tahsis Bölümü Bölüm Müdürü ,Soda Sanayi A.Ş. ve İş Leasing A.Ş. YK Üyeliği Bağımsız Üye Değil İç Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Başkanı, Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi ÜyesiALİ ERDAL ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilRAHMİ AŞKIN TÜRELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTevfik Eraslan Genel Müdür 01.05.2008-31.08.2013 Genel Müdür Yardımcısı / 01.09.2013 tarihinden itibaren Genel Müdür Borsa İstanbul A.Ş YK Üyeliği /TSPB BaşkanıAli Emrah Yücel Genel Müdür Yardımcısı 01.02.2014-31.08.2014 Müdür / 01.09.2014 tarihinden itibaren Genel Müdür YardımcısıNİHAN ÖZENÇ Genel Müdür Yardımcısı 10.04.2017 tarihinden itibaren Genel Müdür YardımcısıNİLÜFER SEZGİN Genel Müdür Yardımcısı 05.10.2015-09.04.2020 Başekonomist /10.04.2020 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876520BIST