***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2021 19:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
EFES VARLIK YÖNETİMİ AŞ Mevduat bankaları, katılım bankaları ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırmak ve satmak. 130000000 11142857 TRY 8,57
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931449
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,00
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:058,2184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0523
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
18:059,9453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0629
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
18:05469,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,28
|Açılış
|: 469,45
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAYRK
|12,54
|35.733.142
|% 10,00
|
|ERBOS
|76,45
|53.886.170
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.928.116
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.482.798
|% 10,00
|
|SUMAS
|72,10
|720.063
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|122.077.999
|% -10,00
|
|SODSN
|27,22
|1.461.049
|% -9,99
|
|DESA
|16,84
|30.529.839
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.697.563
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|653.024
|% -9,91
|
|SASA
|36,68
|1.497.376.297
|% 5,31
|
|EREGL
|19,45
|1.392.226.253
|% 0,67
|
|THYAO
|11,93
|1.159.901.182
|% 1,71
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|YKBNK
|2,08
|351.527.808
|% -0,95
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|TSKB
|1,20
|139.626.729
|% -1,64
|
|PETKM
|6,52
|673.755.112
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2135
|8,2184
|% -0,63
|
|Euro
|9,9271
|9,9453
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,3942
|11,4514
|% -0,61
|
|Frank
|8,9539
|9,0079
|% -0,63
|
|Riyal
|2,1849
|2,1958
|% -0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-5,02
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,15
|66,15
|1,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TSKB, AKBNK
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 43 artarak (% 0.96 ) 1, 205
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MAALT, AVOD, FLAP, CEOEM, KSTUR, LUKSK, NIBAS, BALAT, SEKUR
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DESA, FRIGO, ATLAS, SODSN, UMPAS
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17:59
KRSTL, RYGYO, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında