***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEFES VARLIK YÖNETİMİ AŞ Mevduat bankaları, katılım bankaları ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırmak ve satmak. 130000000 11142857 TRY 8,57http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931449BIST