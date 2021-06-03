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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.06.2021 10:23



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖZCAN TÜRKAKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Akyurt Rüzgar Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. YK Bşk Vekili / Mursal Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Bşk Vekili / Beşiktepe Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. YK Bşk Vekili / Maki Elektrik Enerji Operasyonları Yönetimi A.Ş. YK Bşk Vekili Bağımsız Üye Değil
BURAK SEZERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili T.İş Bankası AŞ Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölümü Bölüm Müdürü/Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil İç Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Başkanı, Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı
CANSEL NURAY AKSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi T.İş Bankası AŞ İştirakler Bölümü Müdür Yardımcısı / Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. YK üyeliği Bağımsız Üye Değil İç Kontrol faaliyetlerinden sorumlu üye, İç Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi üyesi, Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Finansal Raporlamadan Sorumlu üye.
FATİH MEHMET YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Menkul Değerler AŞ Mali Direktör Bağımsız Üye Değil
MURAT KARLUK ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi T.İş Bankası AŞ İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Birim Müdürü / İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.YK Bşk Vekili Bağımsız Üye Değil
SONER BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi T.İş Bankası AŞ Bireysel Krediler Tahsis Bölümü Bölüm Müdürü Bağımsız Üye Değil İç Denetim Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi, Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi
ALİ ERDAL ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
RAHMİ AŞKIN TÜRELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
ULAŞ MOĞULTAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939807


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Tam 3.465 3.552 -4,88  
Yarım 1.675 1.718 -2,36  
Çeyrek 840 859 -1,18  
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Gümüş Gr. 7,73 7,74 -0,05  
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