***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2021 13:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
AYDIN ÇELİKDELEN MÜDÜR
NESLİHAN ÖKSÜZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR
ALPER GÖKPINAR ARAŞTIRMA / MÜDÜR YARDIMCISI
HANDE ŞEKERCİ ARAŞTIRMA / MÜDÜR YARDIMCISI
HİLAL BAŞ İÇ KONTROL / MÜDÜR YARDIMCISI
YUNUS EMRE PAŞAOĞLU TEFTİŞ / KIDEMLİ MÜFETTİŞ
CAN İŞÖZEN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR YARDIMCISI
OKAN FEYMAN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / BÖLÜM YÖNETMENİ
MURAT DİRİL TEFTİŞ / MÜFETTİŞ
AYÇA BÜYÜKBERBER RİSK YÖNETİMİ BİRİMİ/ UZMAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942152
BIST
14:381.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
14:388,3626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0316
|Açılış
|: 8,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
14:3810,1403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0229
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
14:38498,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -8,18
|Açılış
|: 498,58
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler14:38
|VAKKO
|13,75
|44.519.027
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|47.412.937
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.771.387
|% 9,81
|
|EUKYO
|6,43
|3.948.644
|% 9,73
|
|TKURU
|142,00
|2.221.638
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.574.484
|% -9,81
|
|MZHLD
|46,76
|2.173.183
|% -6,67
|
|CASA
|142,90
|360.508
|% -4,73
|
|THYAO
|14,72
|1.124.824.997
|% 0,89
|
|GARAN
|8,43
|564.793.137
|% -0,35
|
|FENER
|39,78
|437.586.500
|% 6,08
|
|YKBNK
|2,25
|385.323.619
|% -0,88
|
|BOBET
|5,74
|381.075.524
|% 7,29
|
|YKBNK
|2,25
|385.323.619
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,22
|315.136.547
|% 0,00
|
|THYAO
|14,72
|1.124.824.997
|% 0,89
|
|BOBET
|5,74
|381.075.524
|% 7,29
|
|GARAN
|8,43
|564.793.137
|% -0,35
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3604
|8,3626
|% -0,38
|
|Euro
|10,1349
|10,1403
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,7566
|11,8156
|% -0,43
|
|Frank
|9,2720
|9,3278
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2228
|2,2339
|% -0,39
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-22,13
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-8,15
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-53,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|-52,55
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-25,42
|
|Çeyrek
|797
|815
|-12,71
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,70
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,21
|73,21
|0,52
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
-
14:50UNLU
Yüzde 6.04 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 158, 215 adet işlem
-
14:49EUKYO
Yüzde 9.73 oranında artışla 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 627 adet işlem
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 34 artarak (% 0.10 ) 1, 281
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULAS, VAKKO, OYYAT, MERIT
-
14:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YESIL, UTPYA, TKURU