***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviAYDIN ÇELİKDELEN MÜDÜRNESLİHAN ÖKSÜZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜRALPER GÖKPINAR ARAŞTIRMA / MÜDÜR YARDIMCISIHANDE ŞEKERCİ ARAŞTIRMA / MÜDÜR YARDIMCISIHİLAL BAŞ İÇ KONTROL / MÜDÜR YARDIMCISIYUNUS EMRE PAŞAOĞLU TEFTİŞ / KIDEMLİ MÜFETTİŞCAN İŞÖZEN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR YARDIMCISIOKAN FEYMAN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / BÖLÜM YÖNETMENİMURAT DİRİL TEFTİŞ / MÜFETTİŞAYÇA BÜYÜKBERBER RİSK YÖNETİMİ BİRİMİ/ UZMANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942152BIST