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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.06.2021 13:56



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
AYDIN ÇELİKDELEN MÜDÜR
NESLİHAN ÖKSÜZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR
ALPER GÖKPINAR ARAŞTIRMA / MÜDÜR YARDIMCISI
HANDE ŞEKERCİ ARAŞTIRMA / MÜDÜR YARDIMCISI
HİLAL BAŞ İÇ KONTROL / MÜDÜR YARDIMCISI
YUNUS EMRE PAŞAOĞLU TEFTİŞ / KIDEMLİ MÜFETTİŞ
CAN İŞÖZEN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR YARDIMCISI
OKAN FEYMAN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / BÖLÜM YÖNETMENİ
MURAT DİRİL TEFTİŞ / MÜFETTİŞ
AYÇA BÜYÜKBERBER RİSK YÖNETİMİ BİRİMİ/ UZMAN




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942152


BIST
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BIST En Aktif Hisseler14:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 13,75 44.519.027 % 10,00  
OYYAT 24,78 47.412.937 % 9,94  
MERIT 22,58 546.955 % 9,91  
ULAS 4,59 7.771.387 % 9,81  
EUKYO 6,43 3.948.644 % 9,73  
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14:38 Alış Satış %  
Dolar 8,3604 8,3626 % -0,38  
Euro 10,1349 10,1403 % -0,23  
Sterlin 11,7566 11,8156 % -0,43  
Frank 9,2720 9,3278 % -0,41  
Riyal 2,2228 2,2339 % -0,39  
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14:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.856 -22,13  
Altın Gr. 499 499 -8,15  
Cumhuriyet 3.303 3.353 -53,00  
Tam 3.286 3.369 -52,55  
Yarım 1.588 1.630 -25,42  
Çeyrek 797 815 -12,71  
Gümüş.Ons 27,66 27,70 -0,25  
Gümüş Gr. 7,44 7,45 -0,09  
B. Petrol 73,21 73,21 0,52  
Seans Raporu 14:38
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