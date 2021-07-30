***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÖZCAN TÜRKAKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Akyurt Rüzgar Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. YK Bşk Vekili / Mursal Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Bşk Vekili / Beşiktepe Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. YK Bşk Vekili / Maki Elektrik Enerji Operasyonları Yönetimi A.Ş. YK Bşk Vekili Bağımsız Üye DeğilBURAK SEZERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili T.İş Bankası AŞ Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölümü Bölüm Müdürü/Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil İç Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Başkanı, Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi BaşkanıCANSEL NURAY AKSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi T.İş Bankası AŞ İştirakler Bölümü Müdür Yardımcısı / Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. YK üyeliği Bağımsız Üye Değil İç Kontrol faaliyetlerinden sorumlu üye, İç Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi üyesi, Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Finansal Raporlamadan Sorumlu üye.MURAT KARLUK ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi T.İş Bankası AŞ İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Birim Müdürü / İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.YK Bşk Vekili Bağımsız Üye DeğilSONER BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi T.İş Bankası AŞ Bireysel Krediler Tahsis Bölümü Bölüm Müdürü Bağımsız Üye Değil İç Denetim Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi, Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi ÜyesiALİ ERDAL ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilRAHMİ AŞKIN TÜRELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilULAŞ MOĞULTAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilSEMİH ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. Finansal Yönetim Bölümü Birim Müdürü Bağımsız Üye DeğilPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıBURCU KEPEZ ÇOKLU VARLIK PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR YARDIMCISI İş Portföy Yönetimi - 2013-2016 - Kurumsal Özel Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi / 01.2017- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı Düzey 3-Türev Araçlar 202245-300821BARIŞ KESKİN SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR İş Yatırım Menkul Değerler - 2007-2016 - Hazine & Portföy Yönetimi / Alternatif Yatırım Ürünleri, Kıdemli Portföy Yöneticisi 07.2016-08.2016 / Emeklilik Fonları Portföy Yönetimi - 08.2016-12.2016 - Sabit Getirili Portföy Yönetimi,Müdür Yardımcısı - 01.2017-07.2021-Sabit Getirili Portföy Yönetimi,Müdür-07.2021 Düzey 3-Türev Araçlar 202797-301106SENEM FULYA UĞURLU SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2016 İş Portföy Yönetimi Kurumsal Özel Kıdemli Portföy Yönetimi / 2017- İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Kıdemli Portföy Yöneticisi/2020 Sabit Getirili PY Müdür Yardımcısı Düzey 3-Türev Araçlar 203374-301336HÜSEYİN GAYDE DİREKTÖR 2010-2014 Ak Portföy Yönetimi Fon Müdürü / 2014- 2016 İş Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Müdürü / 2017- İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yönetimi Müdürü/ 07.2020 İş Portföy Yönetimi AŞ Direktör Düzey 3-Türev Araçlar 200129-300830NURİ OĞUZ AYHAN HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR 2011-2014 İş Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Portföy Yöneticisi / 2015-2016 İş Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Kıdemli Portföy Yöneticisi / 2017- İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yöneticisi Müdür Yardımcısı /2021 İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yöneticisi Müdür Düzey 3-Türev Araçlar 203919-301251AYŞE TUĞÇE AKYAZICI ŞAHİN HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2012-2017 İş Portföy Yönetimi Yatırım Fonları Portföy Yöneticisi / 2017-İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 206638-303016ERMAN YILDIZ HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2013-2014 Saxo Capital Markets Menkul Değerler Kaldıraçlı İşlemler Müşteri Temsilcisi/ 2014-2018 Ziraat Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi / 2018-İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yöneticisi/2020-08 Hisse Senedi Portföy Yönetimi ? Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 207370-303279SELİM KOCAOĞLU DİREKTÖR 2013-2014 İş Portföy Yönetimi Kurumsal Özel Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı / 2014- İş Portföy Yönetimi Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü/ 07.2020 İş Portföy Yönetimi AŞ Direktör Düzey 3-Türev Araçlar-Gayrimenkul Değerleme 200396-300488-405401AYŞE İZAT ALTERNATİF YATIRIM ÜRÜNLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR YARDIMCISI 2007-2017 İş Yatırım Menkul Değerler Kurumsal Finansman Müdür Yardımcısı / 2017- İş Portföy Yönetimi Alternatif Yatırım Ürünleri Müdür Yardımcısı Düzey 3 203929PINAR İNANÖZ PORTFÖY YÖNETİMİ İCRA / MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2014-Finans Yatırım Menkul Değerler Yatırım Fonları Birim Yöneticisi / 2014-2015 Burgan Portföy Yönetimi Yatırım Fonları Müdürü / 2015- İş Portföy Yönetimi İcra Müdür Yardımcısı Düzey 3-Türev Araçlar 200599-302594LEVENT SALİM BOZTEPE PORTFÖY YÖNETİMİ İCRA / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2013-2014-İş Portföy Yönetimi Kurumsal Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi / 2014-İş Portföy Yönetimi Portföy Yönetimi İcra Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 209241-305563GÜZİDE GÜL YAZOĞLU PORTFÖY YÖNETİMİ İCRA / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2010-2014 İş Portföy Yönetimi Operasyon Uzmanı / 2014- İş Portföy Yönetimi Portföy Yönetimi İcra Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 204643-302966TOYGAR SEKMEN ÇOKLU VARLIK PORTFÖY YÖNETİMİ / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ Fiba Bank - 2013-2015 - Uzman Yardımcısı / Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2015-2017 Ürün Yönetimi / İş Portföy Yönetimi - 2017-2019 Dağıtım Kanalı PY-Uzman / 03.2019 Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi/ 2021 İş Portföy Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 212451-308642SEHA ÖZGÜÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI / MÜDÜR YARDIMCISI 2013-2018 İş GYO - Yönetmen / 2018-2019 Akbank -Proje Finansmanı Krediler Yöneticisi / 03.2019 İş Portföy Yönetimi Ayternatif Yatırım Ürünleri Portföy Yönetimi - Kıdemli PY / 2021 İş Portföy Gayrimenkul Yatırım Fonları Müdür Yardımcısı Düzey 3-Gayrimenkul Değerleme 208599-403272KADİR FURTUN ÇOKLU VARLIK PY BÖLÜMÜ/KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ Akbank - Hazine 09.2013/06.2019-Yönetici Düzey 3-Türev Araçlar 207791-303552EMRE TAYFUR ÇOKLU VARLIK PY BÖLÜMÜ/ KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ Garanti Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler 07.2018/01.2020-Portföy Yöneticisi Yardımcısı-İş Yatırım Menkul Değerler-Hazine 12.2015/07.2018-Uzman Yardımcısı-Maxis Invesment-Trader 09.2015/12.2015/2020-08 Çoklu Varlık Portföy Yönetimi ? Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 211549-307964http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952959BIST