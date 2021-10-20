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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.10.2021 19:43



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
AYDIN ÇELİKDELEN MÜDÜR
NESLİHAN ÖKSÜZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR
ESRA AKOĞLANOĞLU RİSK YÖNETİMİ BİRİM MÜDÜRÜ
ALPER GÖKPINAR ARAŞTIRMA / MÜDÜR YARDIMCISI
HANDE ŞEKERCİ ARAŞTIRMA / MÜDÜR YARDIMCISI
HİLAL BAŞ İÇ KONTROL VE UYUM BRİMİ / MÜDÜR YARDIMCISI
YUNUS EMRE PAŞAOĞLU TEFTİŞ / KIDEMLİ MÜFETTİŞ
CAN İŞÖZEN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR YARDIMCISI
OKAN FEYMAN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / BÖLÜM YÖNETMENİ
MURAT DİRİL TEFTİŞ / MÜFETTİŞ
AYÇA BÜYÜKBERBER RİSK YÖNETİMİ BİRİMİ/ UZMAN




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971612


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Altın Gr. 529 529 0,34  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,35 24,38 0,70  
Gümüş Gr. 7,21 7,22 0,14  
B. Petrol 85,33 85,33 0,25  
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