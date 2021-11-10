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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.11.2021 14:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
BURCU KEPEZ ÇOKLU VARLIK PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR İş Portföy Yönetimi - 2013-2016 - Kurumsal Özel Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi / 01.2017- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı / 08.2021- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Müdür Düzey 3-Türev Araçlar 202245-300821
BARIŞ KESKİN SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR İş Yatırım Menkul Değerler - 2007-2016 - Hazine & Portföy Yönetimi / Alternatif Yatırım Ürünleri, Kıdemli Portföy Yöneticisi 07.2016-08.2016 / Emeklilik Fonları Portföy Yönetimi - 08.2016-12.2016 - Sabit Getirili Portföy Yönetimi,Müdür Yardımcısı - 01.2017-07.2021-Sabit Getirili Portföy Yönetimi,Müdür-07.2021 Düzey 3-Türev Araçlar 202797-301106
SENEM FULYA UĞURLU SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2016 İş Portföy Yönetimi Kurumsal Özel Kıdemli Portföy Yönetimi / 2017- İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Kıdemli Portföy Yöneticisi/2020 Sabit Getirili PY Müdür Yardımcısı Düzey 3-Türev Araçlar 203374-301336
HÜSEYİN GAYDE DİREKTÖR 2010-2014 Ak Portföy Yönetimi Fon Müdürü / 2014- 2016 İş Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Müdürü / 2017- İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yönetimi Müdürü/ 07.2020 İş Portföy Yönetimi AŞ Direktör Düzey 3-Türev Araçlar 200129-300830
NURİ OĞUZ AYHAN HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR 2011-2014 İş Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Portföy Yöneticisi / 2015-2016 İş Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Kıdemli Portföy Yöneticisi / 2017- İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yöneticisi Müdür Yardımcısı /2021 İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yöneticisi Müdür Düzey 3-Türev Araçlar 203919-301251
AYŞE TUĞÇE AKYAZICI ŞAHİN HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2012-2017 İş Portföy Yönetimi Yatırım Fonları Portföy Yöneticisi / 2017-İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 206638-303016
ERMAN YILDIZ HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2013-2014 Saxo Capital Markets Menkul Değerler Kaldıraçlı İşlemler Müşteri Temsilcisi/ 2014-2018 Ziraat Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi / 2018-İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yöneticisi/2020-08 Hisse Senedi Portföy Yönetimi ? Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 207370-303279
SELİM KOCAOĞLU DİREKTÖR 2013-2014 İş Portföy Yönetimi Kurumsal Özel Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı / 2014- İş Portföy Yönetimi Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü/ 07.2020 İş Portföy Yönetimi AŞ Direktör Düzey 3-Türev Araçlar-Gayrimenkul Değerleme 200396-300488-405401
AYŞE İZAT ALTERNATİF YATIRIM ÜRÜNLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR YARDIMCISI 2007-2017 İş Yatırım Menkul Değerler Kurumsal Finansman Müdür Yardımcısı / 2017- İş Portföy Yönetimi Alternatif Yatırım Ürünleri Müdür Yardımcısı Düzey 3 203929
PINAR İNANÖZ PORTFÖY YÖNETİMİ İCRA / MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2014-Finans Yatırım Menkul Değerler Yatırım Fonları Birim Yöneticisi / 2014-2015 Burgan Portföy Yönetimi Yatırım Fonları Müdürü / 2015- İş Portföy Yönetimi İcra Müdür Yardımcısı Düzey 3-Türev Araçlar 200599-302594
LEVENT SALİM BOZTEPE PORTFÖY YÖNETİMİ İCRA / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2013-2014-İş Portföy Yönetimi Kurumsal Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi / 2014-İş Portföy Yönetimi Portföy Yönetimi İcra Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 209241-305563
GÜZİDE GÜL YAZOĞLU PORTFÖY YÖNETİMİ İCRA / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2010-2014 İş Portföy Yönetimi Operasyon Uzmanı / 2014- İş Portföy Yönetimi Portföy Yönetimi İcra Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 204643-302966
TOYGAR SEKMEN ÇOKLU VARLIK PORTFÖY YÖNETİMİ / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ Fiba Bank - 2013-2015 - Uzman Yardımcısı / Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2015-2017 Ürün Yönetimi / İş Portföy Yönetimi - 2017-2019 Dağıtım Kanalı PY-Uzman / 03.2019 Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi/ 2021 İş Portföy Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 212451-308642
SEHA ÖZGÜÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI / MÜDÜR YARDIMCISI 2013-2018 İş GYO - Yönetmen / 2018-2019 Akbank -Proje Finansmanı Krediler Yöneticisi / 03.2019 İş Portföy Yönetimi Ayternatif Yatırım Ürünleri Portföy Yönetimi - Kıdemli PY / 2021 İş Portföy Gayrimenkul Yatırım Fonları Müdür Yardımcısı Düzey 3-Gayrimenkul Değerleme 208599-403272
KADİR FURTUN ÇOKLU VARLIK PY BÖLÜMÜ/KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ Akbank - Hazine 09.2013/06.2019-Yönetici Düzey 3-Türev Araçlar 207791-303552
KADİR EMİR TALU ÇOKLU VARLIK PY BÖLÜMÜ/KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ Yapıkredi Portföy Yönetimi - Yatırım ve Serbest Fonlar Kıdemli Fon Yöneticisi - 01.12.2020-22.09.2021 Yapıkredi Portföy Yönetimi - Emekli Sandıkları Fon Yöneticisi - 06.02.2018-30.11.2020 Garanti BBVA Yatırım – Sabit Gelir Analisti 01.11.2016 - 18.05 2017 Düzey 3-Türev Araçlar 213715-309606




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976807


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