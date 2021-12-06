***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









ÜDÜR YARDIMCISIHANDE ŞEKERCİ ARAŞTIRMA / MÜDÜR YARDIMCISIHİLAL BAŞ İÇ KONTROL VE UYUM BRİMİ / MÜDÜR YARDIMCISIYUNUS EMRE PAŞAOĞLU TEFTİŞ / KIDEMLİ MÜFETTİŞCAN İŞÖZEN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR YARDIMCISIOKAN FEYMAN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / BÖLÜM YÖNETMENİAYÇA BÜYÜKBERBER RİSK YÖNETİMİ BİRİMİ/ UZMANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981270BIST