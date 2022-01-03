***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBURAK SEZERCAN Genel Müdür 01.03.2021-31.08.2021 Yönetim Kurulu Başkan Vekili / 01.09.2021 tarihinden itibaren Genel MüdürHÜSEYİN GAYDE Genel Müdür Yardımcısı 01.09.2014-31.12.2016 Emeklilik PY Müdürü / 01.01.2017-21.07.2020 Hisse Senedi PY Müdürü / 22.07.2020-31.12.2021 Direktör / 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Genel Müdür YardımcısıNİHAN ÖZENÇ Genel Müdür Yardımcısı 10.04.2017 tarihinden itibaren Genel Müdür YardımcısıNİLÜFER SEZGİN Genel Müdür Yardımcısı 05.10.2015-09.04.2020 Başekonomist /10.04.2020 tarihinden itibaren Genel Müdür YardımcısıŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviAYDIN ÇELİKDELEN MÜDÜRNESLİHAN ÖKSÜZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜRESRA AKOĞLANOĞLU RİSK YÖNETİMİ BİRİM MÜDÜRÜALPER GÖKPINAR ARAŞTIRMA / MÜDÜR YARDIMCISIHANDE ŞEKERCİ ARAŞTIRMA / MÜDÜRHİLAL BAŞ İÇ KONTROL VE UYUM BRİMİ / MÜDÜR YARDIMCISIYUNUS EMRE PAŞAOĞLU TEFTİŞ / KIDEMLİ MÜFETTİŞCAN İŞÖZEN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR YARDIMCISIOKAN FEYMAN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR YARDIMCISIAYÇA BÜYÜKBERBER RİSK YÖNETİMİ BİRİMİ/ UZMANEKİN ZİHNİ ARAŞTIRMA / UZMANGÖZDE SAVUN İÇ KONTROL VE UYUM BRİMİ / UZMANPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıBURCU KEPEZ ÇOKLU VARLIK PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR İş Portföy Yönetimi - 2013-2016 - Kurumsal Özel Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi / 01.2017- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı / 08.2021- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Müdür Düzey 3-Türev Araçlar 202245-300821BARIŞ KESKİN SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR İş Yatırım Menkul Değerler - 2007-2016 - Hazine & Portföy Yönetimi / Alternatif Yatırım Ürünleri, Kıdemli Portföy Yöneticisi 07.2016-08.2016 / Emeklilik Fonları Portföy Yönetimi - 08.2016-12.2016 - Sabit Getirili Portföy Yönetimi,Müdür Yardımcısı - 01.2017-07.2021-Sabit Getirili Portföy Yönetimi,Müdür-07.2021 Düzey 3-Türev Araçlar 202797-301106SENEM FULYA UĞURLU SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2016 İş Portföy Yönetimi Kurumsal Özel Kıdemli Portföy Yönetimi / 2017- İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Kıdemli Portföy Yöneticisi/2020 Sabit Getirili PY Müdür Yardımcısı Düzey 3-Türev Araçlar 203374-301336NURİ OĞUZ AYHAN HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR 2011-2014 İş Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Portföy Yöneticisi / 2015-2016 İş Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Kıdemli Portföy Yöneticisi / 2017- İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yöneticisi Müdür Yardımcısı /2021 İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yöneticisi Müdür Düzey 3-Türev Araçlar 203919-301251AYŞE TUĞÇE AKYAZICI ŞAHİN HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2017 İş Portföy Yönetimi Yatırım Fonları Portföy Yöneticisi / 2017-İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 206638-303016ERMAN YILDIZ HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2013-2014 Saxo Capital Markets Menkul Değerler Kaldıraçlı İşlemler Müşteri Temsilcisi/ 2014-2018 Ziraat Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi / 2018-İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yöneticisi/2020-08 Hisse Senedi Portföy Yönetimi ? Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 207370-303279SELİM KOCAOĞLU DİREKTÖR 2013-2014 İş Portföy Yönetimi Kurumsal Özel Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı / 2014- İş Portföy Yönetimi Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü/ 07.2020 İş Portföy Yönetimi AŞ Direktör Düzey 3-Türev Araçlar-Gayrimenkul Değerleme 200396-300488-405401AYŞE İZAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI / MÜDÜR 2007-2017 İş Yatırım Menkul Değerler Kurumsal Finansman Müdür Yardımcısı / 2017- İş Portföy Yönetimi Alternatif Yatırım Ürünleri Müdür Yardımcısı Düzey 3 203929PINAR İNANÖZ PORTFÖY YÖNETİMİ İCRA / MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2014-Finans Yatırım Menkul Değerler Yatırım Fonları Birim Yöneticisi / 2014-2015 Burgan Portföy Yönetimi Yatırım Fonları Müdürü / 2015- İş Portföy Yönetimi İcra Müdür Yardımcısı Düzey 3-Türev Araçlar 200599-302594LEVENT SALİM BOZTEPE PORTFÖY YÖNETİMİ İCRA / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2013-2014-İş Portföy Yönetimi Kurumsal Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi / 2014-İş Portföy Yönetimi Portföy Yönetimi İcra Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 209241-305563GÜZİDE GÜL YAZOĞLU PORTFÖY YÖNETİMİ İCRA / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2010-2014 İş Portföy Yönetimi Operasyon Uzmanı / 2014- İş Portföy Yönetimi Portföy Yönetimi İcra Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 204643-302966TOYGAR SEKMEN ÇOKLU VARLIK PORTFÖY YÖNETİMİ / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ Fiba Bank - 2013-2015 - Uzman Yardımcısı / Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2015-2017 Ürün Yönetimi / İş Portföy Yönetimi - 2017-2019 Dağıtım Kanalı PY-Uzman / 03.2019 Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi/ 2021 İş Portföy Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 212451-308642SEHA ÖZGÜÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI / MÜDÜR YARDIMCISI 2013-2018 İş GYO - Yönetmen / 2018-2019 Akbank -Proje Finansmanı Krediler Yöneticisi / 03.2019 İş Portföy Yönetimi Ayternatif Yatırım Ürünleri Portföy Yönetimi - Kıdemli PY / 2021 İş Portföy Gayrimenkul Yatırım Fonları Müdür Yardımcısı Düzey 3-Gayrimenkul Değerleme 208599-403272KADİR FURTUN ÇOKLU VARLIK PY BÖLÜMÜ / MÜDÜR YARDIMCISI Akbank - Hazine 09.2013/06.2019-Yönetici Düzey 3-Türev Araçlar 207791-303552KADİR EMİR TALU ÇOKLU VARLIK PY BÖLÜMÜ/KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ Yapıkredi Portföy Yönetimi - Yatırım ve Serbest Fonlar Kıdemli Fon Yöneticisi - 01.12.2020-22.09.2021 Yapıkredi Portföy Yönetimi - Emekli Sandıkları Fon Yöneticisi - 06.02.2018-30.11.2020 Garanti BBVA Yatırım ? Sabit Gelir Analisti 01.11.2016 - 18.05 2017 Düzey 3-Türev Araçlar 213715-309606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987743BIST