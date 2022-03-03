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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.03.2022 23:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
AYDIN ÇELİKDELEN MÜDÜR
NESLİHAN ÖKSÜZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR
ESRA AKOĞLANOĞLU RİSK YÖNETİMİ BİRİM MÜDÜRÜ
ALPER GÖKPINAR YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR YARDIMCISI
HANDE ŞEKERCİ ARAŞTIRMA / MÜDÜR
ALİ YAVUZ GÖNÜL İÇ KONTROL VE UYUM BRİMİ / MÜDÜR
YUNUS EMRE PAŞAOĞLU TEFTİŞ / KIDEMLİ MÜFETTİŞ
CAN İŞÖZEN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR YARDIMCISI
OKAN FEYMAN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR YARDIMCISI
AYÇA BÜYÜKBERBER RİSK YÖNETİMİ BİRİMİ/ UZMAN
EKİN ZİHNİ ARAŞTIRMA / UZMAN
GÖZDE SAVUN İÇ KONTROL VE UYUM BRİMİ / UZMAN
MUSTAFA CEM COŞKUN RİSK YÖNETİMİ VE PERFORMANS İZLEME BİRİMİ/ UZMAN




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007120


BIST
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BUCIM 2,02 6.027.730 % 13,48  
ASUZU 45,12 44.897.975 % 10,00  
PKENT 374,00 21.122.104 % 10,00  
KOZAL 128,90 1.153.549.177 % 9,98  
KOZAA 21,96 516.438.403 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.937 1.937 11,70  
Altın Gr. 878 878 5,70  
Cumhuriyet 5.812 5.900 -4,00  
Tam 5.792 5.938 12,04  
Yarım 2.799 2.873 5,82  
Çeyrek 1.404 1.436 2,91  
Gümüş.Ons 25,13 25,16 -0,13  
Gümüş Gr. 11,39 11,40 -0,05  
B. Petrol 110 110 -2,69  
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