***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviAYDIN ÇELİKDELEN MÜDÜRNESLİHAN ÖKSÜZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜRESRA AKOĞLANOĞLU RİSK YÖNETİMİ BİRİM MÜDÜRÜALPER GÖKPINAR YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR YARDIMCISIHANDE ŞEKERCİ ARAŞTIRMA / MÜDÜRALİ YAVUZ GÖNÜL İÇ KONTROL VE UYUM BRİMİ / MÜDÜRYUNUS EMRE PAŞAOĞLU TEFTİŞ / KIDEMLİ MÜFETTİŞCAN İŞÖZEN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR YARDIMCISIOKAN FEYMAN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR YARDIMCISIAYÇA BÜYÜKBERBER RİSK YÖNETİMİ BİRİMİ/ UZMANEKİN ZİHNİ ARAŞTIRMA / UZMANGÖZDE SAVUN İÇ KONTROL VE UYUM BRİMİ / UZMANMUSTAFA CEM COŞKUN RİSK YÖNETİMİ VE PERFORMANS İZLEME BİRİMİ/ UZMANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007120BIST