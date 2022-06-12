***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYILMAZ ERTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilOĞUZ TANER OKUTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili T. İş Bankası A.Ş Bireysel Bankacılık Ürün Bölümü (Bölüm Müdürü) Bağımsız Üye Değil İç Denetim Komitesi Başkanı, Risk Komitesi BaşkanıALİ ERDAL ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilBURAK SEZERCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi BaşkanıRAHMİ AŞKIN TÜRELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilMURAT KARLUK ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi T.İş Bankası AŞ İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Birim Müdürü / İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.YK Bşk Vekili Bağımsız Üye DeğilULAŞ MOĞULTAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilHAMİDE ESMA UYGUN ÇELİKTEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası İstanbul Özel Bankacılık Şubesi (Şube Müdürü) Bağımsız Üye Değil İç Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi üyesi, Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi ÜyesiMURAT KÖSE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil İç Kontrol faaliyetlerinden sorumlu üye, İç Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi üyesi, Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Finansal Raporlamadan Sorumlu üye.Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBURAK SEZERCAN Genel Müdür 01.03.2021-31.08.2021 Yönetim Kurulu Başkan Vekili / 01.09.2021 tarihinden itibaren Genel Müdür Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiHÜSEYİN GAYDE Genel Müdür Yardımcısı 01.09.2014-31.12.2016 Emeklilik PY Müdürü / 01.01.2017-21.07.2020 Hisse Senedi PY Müdürü / 22.07.2020-31.12.2021 Direktör / 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Genel Müdür YardımcısıNİHAN ÖZENÇ Genel Müdür Yardımcısı 10.04.2017 tarihinden itibaren Genel Müdür YardımcısıNİLÜFER SEZGİN Genel Müdür Yardımcısı 05.10.2015-09.04.2020 Başekonomist /10.04.2020 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036824BIST