***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.10.2022 11:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
BARIŞ KESKİN SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR İş Yatırım Menkul Değerler - 2007-2016 - Hazine & Portföy Yönetimi / Alternatif Yatırım Ürünleri, Kıdemli Portföy Yöneticisi 07.2016-08.2016 / Emeklilik Fonları Portföy Yönetimi - 08.2016-12.2016 - Sabit Getirili Portföy Yönetimi,Müdür Yardımcısı - 01.2017-07.2021-Sabit Getirili Portföy Yönetimi,Müdür-07.2021 Düzey 3-Türev Araçlar 202797-301106
SENEM FULYA UĞURLU SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2016 İş Portföy Yönetimi Kurumsal Özel Kıdemli Portföy Yönetimi / 2017- İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Kıdemli Portföy Yöneticisi/2020 Sabit Getirili PY Müdür Yardımcısı Düzey 3-Türev Araçlar 203374-301336
NURİ OĞUZ AYHAN HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR 2011-2014 İş Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Portföy Yöneticisi / 2015-2016 İş Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Kıdemli Portföy Yöneticisi / 2017- İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yöneticisi Müdür Yardımcısı /2021 İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yöneticisi Müdür Düzey 3-Türev Araçlar 203919-301251
AYŞE TUĞÇE AKYAZICI ŞAHİN HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2017 İş Portföy Yönetimi Yatırım Fonları Portföy Yöneticisi / 2017-İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 206638-303016
ERMAN YILDIZ HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2013-2014 Saxo Capital Markets Menkul Değerler Kaldıraçlı İşlemler Müşteri Temsilcisi/ 2014-2018 Ziraat Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi / 2018-İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yöneticisi/2020-08 Hisse Senedi Portföy Yönetimi ? Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 207370-303279
SELİM KOCAOĞLU DİREKTÖR 2013-2014 İş Portföy Yönetimi Kurumsal Özel Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı / 2014- İş Portföy Yönetimi Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü/ 07.2020 İş Portföy Yönetimi AŞ Direktör Düzey 3-Türev Araçlar-Gayrimenkul Değerleme 200396-300488-405401
AYŞE İZAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI / MÜDÜR 2007-2017 İş Yatırım Menkul Değerler Kurumsal Finansman Müdür Yardımcısı / 2017- İş Portföy Yönetimi Alternatif Yatırım Ürünleri Müdür Yardımcısı Düzey 3 203929
PINAR İNANÖZ PORTFÖY YÖNETİMİ İCRA / MÜDÜR 2012-2014-Finans Yatırım Menkul Değerler Yatırım Fonları Birim Yöneticisi / 2014-2015 Burgan Portföy Yönetimi Yatırım Fonları Müdürü / 2015- İş Portföy Yönetimi İcra Müdür Yardımcısı Düzey 3-Türev Araçlar 200599-302594
LEVENT SALİM BOZTEPE PORTFÖY YÖNETİMİ İCRA / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2013-2014-İş Portföy Yönetimi Kurumsal Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi / 2014-İş Portföy Yönetimi Portföy Yönetimi İcra Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 209241-305563
GÜZİDE GÜL YAZOĞLU PORTFÖY YÖNETİMİ İCRA / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2010-2014 İş Portföy Yönetimi Operasyon Uzmanı / 2014- İş Portföy Yönetimi Portföy Yönetimi İcra Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 204643-302966
SEHA ÖZGÜÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI / MÜDÜR YARDIMCISI 2013-2018 İş GYO - Yönetmen / 2018-2019 Akbank -Proje Finansmanı Krediler Yöneticisi / 03.2019 İş Portföy Yönetimi Ayternatif Yatırım Ürünleri Portföy Yönetimi - Kıdemli PY / 2021 İş Portföy Gayrimenkul Yatırım Fonları Müdür Yardımcısı Düzey 3-Gayrimenkul Değerleme 208599-403272
KADİR FURTUN ÇOKLU VARLIK PY BÖLÜMÜ / MÜDÜR YARDIMCISI Akbank - Hazine 09.2013/06.2019-Yönetici Düzey 3-Türev Araçlar 207791-303552
ALPER GÖKPINAR ÖZEL FONLAR PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR İş Portföy Yönetimi AŞ- Araştırma 01.2017-01.2022 İş Portföy Yönetimi AŞ- Yatırım Danışmanlığı ve Yurt İçi Satış 01.2022-06.2022 Düzey 3-Türev Araçlar 201702-300846
EMRE HUNTÜRK ÇOKLU VARLIK PY BÖLÜMÜ / MÜDÜR YARDIMCISI Ünlü&Co-Kıdemli Portföy Yöneticisi 03.2020-07.2022 Tacirler Portföy Yöneimi 08.2015-06.2018 Düzey 3- Türev Araçlar 206881-303096
ESİN ALTINNAR ÖZEL FONLAR PORTFÖY YÖNETİMİ / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ Ünlü Menkul Değerler AŞ-Kıdemli Uzman 05.2020-06.2022 Şeker Yatırım Menkul Değerler-Pazarlama Yönetmen Yardımcısı 07.2017-04.2020 Ziraat Portföy Yönetimi AŞ-Pazarlama Uzmanı 08.2015-04.2017 Düzey 3 922487
ÜMİT YAĞIZ ÖZEL FONLAR PORTFÖY YÖNETİMİ / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİS Ziraat Portföy Yönetimi AŞ-Yatırım Fonları Portföy Yönetmeni 06.2016-07.2022 Düzey 3-Türev Araçlar 206426-302811
DORUK ERGUN ÇOKLU VARLIK PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR İş Portföy Yönetimi AŞ-Sabit Getirili Portföy Yönetimi-01.2017-04.2020 İş Portföy Yönetimi AŞ-Kurumsal Özel Portföy Yönetimi-08.2016-12.2016 İş Portföy Yönetimi AŞ-Burgan Portföy Yönetimi AŞ-Genel Müdür-04.2014-07.2016 Finans Portföy Yönetimi AŞ-Sabit Getirili Grup Yöneticisi 06.2006-03.2014 Düzey 3- Türev Araçlar 201596-300306
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074973
BIST