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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.11.2022 19:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YILMAZ ERTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
OĞUZ TANER OKUTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili T. İş Bankası A.Ş Bireysel Bankacılık Ürün Bölümü (Bölüm Müdürü) Bağımsız Üye Değil İç Denetim Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Başkanı
ALİ ERDAL ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
BURAK SEZERCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı
RAHMİ AŞKIN TÜRELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
MURAT KARLUK ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi T.İş Bankası AŞ İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Birim Müdürü / İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.YK Üyesi Bağımsız Üye Değil
ULAŞ MOĞULTAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
HAMİDE ESMA UYGUN ÇELİKTEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası İstanbul Özel Bankacılık Şubesi (Şube Müdürü) Bağımsız Üye Değil İç Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi üyesi, Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi
İLKAY GÜNEŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Birim Müdürü Bağımsız Üye Değil İç Kontrol faaliyetlerinden sorumlu üye, İç Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi üyesi, Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Finansal Raporlamadan Sorumlu üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083079


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Tam 7.014 7.087 20,00  
Yarım 3.401 3.464 9,00  
Çeyrek 1.706 1.732 5,00  
Gümüş.Ons 21,69 21,73 0,47  
Gümüş Gr. 12,97 12,99 0,24  
B. Petrol 86,42 86,42 2,17  
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