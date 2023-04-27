***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2023 17:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Türkiye İş Bankası A.Ş
İç kontrol sistemi İş Portföy Yönetimi A.Ş
Risk yönetim sistemi İş Portföy Yönetimi A.Ş
Teftiş birimi İş Portföy Yönetimi A.Ş
Araştırma birimi İş Portföy Yönetimi A.Ş
Bilgi sistemleri İş Portföy Yönetimi A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141862
BIST
18:054.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,13
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.831
En Düşük
4.751
18:0519,4383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0297
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,5941
En Düşük
19,3925
18:0521,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0122
|Açılış
|: 22,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,8110
En Düşük
21,3743
18:051.239,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,97
|Açılış
|: 1.239,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.252,63
En Düşük
1.233,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|100,10
|10.395.584
|% 10,00
|
|AVHOL
|14,74
|35.263.659
|% 10,00
|
|KONTR
|144,20
|940.223.401
|% 9,99
|
|IHAAS
|190,60
|57.857.024
|% 9,98
|
|ULAS
|13,11
|6.960.406
|% 9,98
|
|IMASM
|30,42
|559.210.689
|% -10,00
|
|BRSAN
|132,40
|412.538.783
|% -9,99
|
|YAYLA
|5,01
|74.116.103
|% -6,88
|
|PAGYO
|24,08
|9.415.107
|% -6,08
|
|MIPAZ
|7,63
|46.238.701
|% -5,92
|
|THYAO
|130,80
|4.138.249.771
|% 0,62
|
|KOPOL
|51,35
|3.739.975.831
|% 5,31
|
|EREGL
|32,62
|2.407.596.751
|% -0,85
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|KOZAL
|19,60
|1.860.103.694
|% -2,68
|
|EKGYO
|6,21
|945.387.748
|% -0,32
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|YKBNK
|9,94
|1.133.282.483
|% 1,43
|
|ISCTR
|11,30
|1.287.451.459
|% 0,80
|
|AKFYE
|13,01
|1.365.356.234
|% 6,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4327
|19,4386
|% 0,15
|
|Euro
|21,4235
|21,4517
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,1696
|24,2908
|% 0,10
|
|Frank
|21,6095
|21,7397
|% -0,43
|
|Riyal
|5,1666
|5,1926
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-6,46
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.061
|9.257
|-45,00
|
|Yarım
|4.422
|4.526
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.218
|2.273
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,01
|78,01
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NETAS
Yüzde 5.86 oranında artışla 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 302, 811 adet işlem
-
17:58RYSAS
Yüzde 4.46 oranında artışla 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 946 adet işlem
-
17:57RUBNS
Yüzde 6.87 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 671, 739 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 24 artarak (% 0.16 ) 5, 263
-
17:56XU100
Endeks 4, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 43, 288.00 milyon TL de