***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2023 18:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YILMAZ ERTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
ALİ ERDAL ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
BURAK SEZERCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı
MURAT KARLUK ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi T.İş Bankası AŞ İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Birim Müdürü / İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.YK Üyesi Bağımsız Üye Değil
HAMİDE ESMA UYGUN ÇELİKTEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası İstanbul Özel Bankacılık Şubesi (Şube Müdürü) Bağımsız Üye Değil İç Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi üyesi, Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi
İLKAY GÜNEŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Birim Müdürü Bağımsız Üye Değil İç Kontrol faaliyetlerinden sorumlu üye, İç Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi üyesi, Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Finansal Raporlamadan Sorumlu üye
ÇAĞLAR İLTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Ürün Bölümü-Bölüm Müdürü Bağımsız Üye Değil İç Denetim Komitesi Üyesi
ZEYNEP BURCU GÜZELOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi TÜRKİYE İŞ BANKASI ÖZEL BANKACILIK BÖLÜMÜ ŞUBE MÜDÜRÜ Bağımsız Üye Değil
NİLGÜN YOSEF OSMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÖLÜMÜ BÖLÜM MÜDÜRÜ Bağımsız Üye Değil
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
AYDIN ÇELİKDELEN MÜDÜR
NESLİHAN ÖKSÜZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR
ESRA AKOĞLANOĞLU RİSK YÖNETİMİ VE PERFORMANS İZLEME BÖLÜM MÜDÜRÜ
HANDE ŞEKERCİ ARAŞTIRMA / MÜDÜR
ALİ YAVUZ GÖNÜL İÇ KONTROL VE UYUM BÖLÜMÜ / MÜDÜR
YUNUS EMRE PAŞAOĞLU TEFTİŞ / KIDEMLİ MÜFETTİŞ
OKAN FEYMAN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR YARDIMCISI
AYÇA BÜYÜKBERBER RİSK YÖNETİMİ VE PERFORMANS İZLEME BÖLÜMÜ/ UZMAN
EKİN ZİHNİ ARAŞTIRMA / UZMAN
GÖZDE SAVUN İÇ KONTROL VE UYUM BÖLÜMÜ / UZMAN
NİDA ARMAĞAN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / BÖLÜM YÖNETMENİ
AYŞE ZEYNEP TANRIVERDİ YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / UZMAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155400
BIST