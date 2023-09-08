***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.09.2023 16:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 150.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A GRUBU Nama 1 TRY 100000 TRY 0,15 Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. İşlem Görmüyor
B GRUBU Nama 1 TRY 149900000 TRY 99,85 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 105000000 TRY 70
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK AŞ 30000000 TRY 20
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI AŞ 7500000 TRY 5
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER AŞ 7350000 TRY 4,90
TRAKYA YATIRIM HOLDİNG AŞ 150000 TRY 0,10
TOPLAM 150000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193216
BIST