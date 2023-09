***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 150.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA GRUBU Nama 1 TRY 100000 TRY 0,15 Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. İşlem GörmüyorB GRUBU Nama 1 TRY 149900000 TRY 99,85 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 105000000 TRY 70ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK AŞ 30000000 TRY 20TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI AŞ 7500000 TRY 5YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER AŞ 7350000 TRY 4,90TRAKYA YATIRIM HOLDİNG AŞ 150000 TRY 0,10TOPLAM 150000000 TRY 100