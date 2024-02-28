ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

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28.02.2024 09:45
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Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
MEHMET EMİN MUTLU MÜDÜR
NESLİHAN ÖKSÜZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR
ESRA AKOĞLANOĞLU RİSK YÖNETİMİ VE PERFORMANS İZLEME BÖLÜM MÜDÜRÜ
HANDE ŞEKERCİ ARAŞTIRMA / MÜDÜR
ALİ YAVUZ GÖNÜL İÇ KONTROL VE UYUM BÖLÜMÜ / MÜDÜR
YUNUS EMRE PAŞAOĞLU TEFTİŞ / KIDEMLİ MÜFETTİŞ
OKAN FEYMAN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR YARDIMCISI
AYÇA BÜYÜKBERBER RİSK YÖNETİMİ VE PERFORMANS İZLEME BÖLÜMÜ/ UZMAN
EKİN ZİHNİ ARAŞTIRMA / UZMAN
GÖZDE SAVUN İÇ KONTROL VE UYUM BÖLÜMÜ / UZMAN
NİDA ARMAĞAN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / BÖLÜM YÖNETMENİ
AYŞE ZEYNEP TANRIVERDİ YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / UZMAN
CEYDA BULUT YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR YARDIMCISI




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YAYLA 17,27 35.302.392 % 10,00  
EDATA 36,30 75.488.254 % 10,00  
BRKVY 181,50 22.105.110 % 10,00  
PATEK 109,50 1.190.526.408 % 9,99  
LMKDC 26,06 30.246.643 % 9,96  
daha fazla
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Dolar 31,1812 31,1833 % 0,13  
Euro 33,7744 33,7793 % -0,09  
Sterlin 39,3167 39,5138 % -0,15  
Frank 35,2481 35,4604 % -0,06  
Riyal 8,2886 8,3302 % 0,12  
daha fazla
10:36 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,33 22,35 % 0,66  
Platin 884,27 885,13 % 0,66  
Paladyum 925,98 928,92 % 0,66  
Brent Pet. 82,23 82,23 % 0,66  
Altın Ons 2.028,37 2.028,77 % 0,66  
Seans Raporu 10:36
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