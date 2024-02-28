***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.02.2024 09:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
MEHMET EMİN MUTLU MÜDÜR
NESLİHAN ÖKSÜZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR
ESRA AKOĞLANOĞLU RİSK YÖNETİMİ VE PERFORMANS İZLEME BÖLÜM MÜDÜRÜ
HANDE ŞEKERCİ ARAŞTIRMA / MÜDÜR
ALİ YAVUZ GÖNÜL İÇ KONTROL VE UYUM BÖLÜMÜ / MÜDÜR
YUNUS EMRE PAŞAOĞLU TEFTİŞ / KIDEMLİ MÜFETTİŞ
OKAN FEYMAN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR YARDIMCISI
AYÇA BÜYÜKBERBER RİSK YÖNETİMİ VE PERFORMANS İZLEME BÖLÜMÜ/ UZMAN
EKİN ZİHNİ ARAŞTIRMA / UZMAN
GÖZDE SAVUN İÇ KONTROL VE UYUM BÖLÜMÜ / UZMAN
NİDA ARMAĞAN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / BÖLÜM YÖNETMENİ
AYŞE ZEYNEP TANRIVERDİ YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / UZMAN
CEYDA BULUT YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE YURT İÇİ SATIŞ / MÜDÜR YARDIMCISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252523
BIST