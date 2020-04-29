***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/04/2020Karar Sayısı1468Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıT.C. BAŞBAKANLIKSERMAYE PİYASASI KURULUHarbiye Mah. Asker Ocağı Cad.N15 34367Şişli-İSTANBULKONU: SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ FİNANSAL TABLOLARSermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan Şirketimize ait,a) Finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup,b) Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Tevfik Eraslan Cansel Nuray AksoyGenel Müdür Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841080BIST