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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.04.2022 13:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2022
Karar Sayısı
2099
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                  
 
İstanbul, 27 Nisan 2022
                                                                                                          N
 
                                                          
T.C. BAŞBAKANLIK
SERMAYE PİYASASI KURULU
 
Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad.
N15     34367
Şişli-İSTANBUL
 
 
KONU: SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ FİNANSAL TABLOLAR 
 
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan Şirketimize ait,
 
a)   Finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup,
 
b)  Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)   Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 
 
 
 
Burak Sezercan                      Murat Köse
Genel Müdür                         Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024736


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Çeyrek 1.469 1.502 25,95  
Gümüş.Ons 23,26 23,28 0,11  
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