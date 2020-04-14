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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

14.04.2020 17:06
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

IBK fonumuzda yer alan ekteki kıymetin ihraççısına ilişkin derecelendirme notu JCR Eurasia Rating şirketi tarafından 14/04/2020 tarihinde değiştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837865


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Tam 2.504 2.569 54,70  
Yarım 1.218 1.250 26,60  
Çeyrek 611 625 13,30  
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