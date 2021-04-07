***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTIV fonumuzda yer alan ekteki kıymetin ihraççısına ilişkin derecelendirme notu JCR Eurasia Rating şirketi tarafından 07/04/2021 tarihinde değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924560BIST