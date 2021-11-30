***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
30.11.2021 15:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIV fonumuzda yer alan ekteki kıymetin ihraççısına ilişkin derecelendirme notu JCR Eurasia Rating şirketi tarafından 29/11/2021 tarihinde değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980258
BIST
16:571.853
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 43,22
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
16:5713,3720
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -0,2991
|Açılış
|: 13,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
16:5715,1853
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -0,3412
|Açılış
|: 15,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
16:57766,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -12,50
|Açılış
|: 766,24
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler16:55
|BURCE
|26,40
|16.045.343
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.604.834
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|244.663.891
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,63
|3.228.527.769
|% 1,84
|
|THYAO
|18,61
|2.859.687.528
|% 8,07
|
|SISE
|12,96
|2.221.327.470
|% 3,27
|
|SASA
|44,86
|2.038.273.400
|% 3,36
|
|ASELS
|21,94
|1.942.683.249
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,27
|953.895.257
|% 3,15
|
|GARAN
|11,63
|3.228.527.769
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,29
|599.930.305
|% 2,23
|
|TSKB
|1,50
|335.910.048
|% 1,35
|
|SISE
|12,96
|2.221.327.470
|% 3,27
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3469
|13,3774
|% -2,15
|
|Euro
|15,1359
|15,1782
|% -2,24
|
|Sterlin
|17,7209
|17,8098
|% -2,23
|
|Frank
|14,4391
|14,5261
|% -2,63
|
|Riyal
|3,5450
|3,5627
|% -2,41
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|18,71
|
|Altın Gr.
|763
|763
|-15,52
|
|Cumhuriyet
|5.036
|5.112
|51,00
|
|Tam
|5.015
|5.146
|58,18
|
|Yarım
|2.424
|2.489
|28,14
|
|Çeyrek
|1.216
|1.245
|14,07
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,73
|9,74
|-0,27
|
|B. Petrol
|71,16
|71,16
|1,93
|
Seans Raporu
16:55
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17:07TUCLK
Yüzde 7.32 oranında artışla 19.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 921, 903 adet işlem
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17:06MIATK
Yüzde 9.95 oranında artışla 33.80 lira fiyatla işlem gören hissede 632, 569 adet işlem
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17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 2 artarak (% 2.51 ) 1, 641
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFB, SNPAM, QNBFL, AKFGY, ISBTR, SONME, ISATR, METUR, TAVHL, CELHA
-
17:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RALYH, EKIZ, DOBUR, KUTPO