***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarIOP fonumuzda yer alan ekteki kıymetlerin ihraççısına ilişkin derecelendirme notu Fitch Ratings şirketi tarafından 27/07/2022 tarihinde değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048327BIST