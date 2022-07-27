***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTI1 fonumuzda yer alan ekteki kıymetin ihraççısına ilişkin derecelendirme notunotu Fitch Ratings şirketi tarafından 27/07/2022 tarihinde değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048329BIST