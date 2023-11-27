***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTI1 fonlarımızda yer alan aşağıdaki kıymetlerin ihraççısına ilişkin derecelendirme notu Fitch Ratings tarafından 24/11/2023 tarihinde değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220185BIST