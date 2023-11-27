***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
27.11.2023 14:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIV fonlarımızda yer alan aşağıdaki kıymetlerin ihraççısına ilişkin derecelendirme notu Fitch Ratings tarafından 24/11/2023 tarihinde değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220191
BIST
'
14:368.043
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 83,39
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.080
14:3628,9100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0514
|Açılış
|: 28,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
14:3631,6732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0675
|Açılış
|: 31,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
14:361.870,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 12,70
|Açılış
|: 1.870,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler14:36
|BINHO
|221,20
|49.373.831
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|212.658.595
|% 10,00
|
|KONYA
|9.020,00
|766.271.995
|% 10,00
|
|YAPRK
|231,00
|33.429.517
|% 10,00
|
|SANEL
|20,90
|7.179.032
|% 10,00
|
|EUYO
|18,00
|10.341.195
|% -10,00
|
|DAPGM
|50,40
|43.822.094
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|4.686.599
|% -9,99
|
|QNBFL
|901,00
|7.748.286
|% -9,67
|
|CASA
|106,30
|5.798.451
|% -7,89
|
|THYAO
|259,00
|5.360.719.821
|% -0,29
|
|ISCTR
|21,88
|3.807.143.466
|% 2,92
|
|AKBNK
|33,48
|2.619.455.463
|% 5,08
|
|YKBNK
|18,64
|2.352.395.817
|% 4,60
|
|ASELS
|48,80
|2.157.947.933
|% 2,09
|
|ZOREN
|5,14
|1.349.836.722
|% 3,21
|
|ISCTR
|21,88
|3.807.143.466
|% 2,92
|
|YKBNK
|18,64
|2.352.395.817
|% 4,60
|
|EKGYO
|7,54
|873.385.637
|% 3,01
|
|IHLAS
|1,29
|118.760.369
|% 0,78
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9014
|28,9100
|% 0,18
|
|Euro
|31,6636
|31,6732
|% 0,21
|
|Sterlin
|36,3864
|36,5689
|% 0,28
|
|Frank
|32,7090
|32,9061
|% 0,35
|
|Riyal
|7,6858
|7,7243
|% 0,18
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,75
|24,78
|% 0,66
|
|Platin
|935,67
|937,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.083,66
|1.087,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,29
|79,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,84
|2.012,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:36
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14:51DNISI
Yüzde 5.49 oranında artışla 14.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 514, 786 adet işlem
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14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 99, 59 artarak (% 1.17 ) 8, 578
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14:50XU100
Endeks 8, 043 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 55, 698.00 milyon TL de
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14:50MEKAG
Yüzde 7.31 oranında artışla 83.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 549 adet işlem
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14:49BFREN
Yüzde 6.67 oranında artışla 11, 957.50 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 676 adet işlem