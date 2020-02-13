***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
13.02.2020 17:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818830
BIST
17:35120.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 620,18
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
17:356,0591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
17:356,5817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
17:35306,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,98
|Açılış
|: 306,64
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|273.173.178
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.563.525
|% 19,82
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|TSPOR
|4,54
|885.360.796
|% 14,94
|
|MERKO
|1,48
|54.813.909
|% 14,73
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|ESCOM
|3,70
|115.743.709
|% -7,96
|
|QNBFB
|52,60
|1.752.673
|% -7,72
|
|THYAO
|15,12
|2.288.119.957
|% 2,02
|
|ASELS
|28,34
|1.329.837.411
|% 1,21
|
|TSPOR
|4,54
|885.360.796
|% 14,94
|
|TUPRS
|112,30
|703.558.670
|% -2,35
|
|SASA
|10,29
|580.725.665
|% 7,75
|
|TSPOR
|4,54
|885.360.796
|% 14,94
|
|ISGYO
|2,04
|352.741.178
|% 6,81
|
|IHLGM
|1,37
|211.501.774
|% 3,79
|
|THYAO
|15,12
|2.288.119.957
|% 2,02
|
|GSRAY
|2,38
|349.680.159
|% 2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8679
|7,9073
|% 0,72
|
|Frank
|6,1681
|6,2052
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6113
|1,6194
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|8,03
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.072
|14,65
|
|Yarım
|977
|1.002
|7,09
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,55
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,06
|
|B. Petrol
|56,05
|56,05
|0,26
|