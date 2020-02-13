***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
13.02.2020 17:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818836
BIST
17:56120.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 505,73
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
17:566,0503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
17:566,5687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0083
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5622
17:56306,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,77
|Açılış
|: 306,31
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|273.482.510
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.577.321
|% 19,82
|
|TSPOR
|4,57
|926.334.389
|% 15,70
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.564.350
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.828.418
|% 14,73
|
|SALIX
|5,50
|173.822
|% -9,09
|
|ESCOM
|3,67
|120.420.371
|% -8,71
|
|GYHOL
|26,90
|3.586.595
|% -8,63
|
|ERSU
|3,72
|8.055.045
|% -7,23
|
|IHGZT
|4,10
|191.246
|% -6,82
|
|THYAO
|15,03
|2.511.767.613
|% 1,42
|
|ASELS
|28,24
|1.376.797.177
|% 0,86
|
|TSPOR
|4,57
|926.334.389
|% 15,70
|
|TUPRS
|112,30
|737.294.386
|% -2,35
|
|SASA
|10,28
|596.663.271
|% 7,64
|
|TSPOR
|4,57
|926.334.389
|% 15,70
|
|ISGYO
|2,05
|360.781.383
|% 7,33
|
|THYAO
|15,03
|2.511.767.613
|% 1,42
|
|IHLGM
|1,37
|221.383.198
|% 3,79
|
|GSRAY
|2,39
|353.849.675
|% 3,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8783
|7,9178
|% 0,86
|
|Frank
|6,1687
|6,2058
|% 0,18
|
|Riyal
|1,6110
|1,6191
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|10,69
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|
|B. Petrol
|56,41
|56,41
|0,62
|
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