***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
13.02.2020 17:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818837
BIST
17:49120.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 511,09
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
17:496,0512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
17:496,5725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5695
17:49306,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,75
|Açılış
|: 306,40
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|273.320.244
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.565.849
|% 19,82
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|TSPOR
|4,54
|899.118.373
|% 14,94
|
|MERKO
|1,48
|54.822.678
|% 14,73
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|QNBFB
|52,60
|1.777.370
|% -7,72
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|THYAO
|15,12
|2.345.421.933
|% 2,02
|
|ASELS
|28,30
|1.345.467.673
|% 1,07
|
|TSPOR
|4,54
|899.118.373
|% 14,94
|
|TUPRS
|112,30
|713.040.659
|% -2,35
|
|SASA
|10,28
|584.290.688
|% 7,64
|
|TSPOR
|4,54
|899.118.373
|% 14,94
|
|ISGYO
|2,05
|354.981.364
|% 7,33
|
|IHLGM
|1,36
|213.868.391
|% 3,03
|
|THYAO
|15,12
|2.345.421.933
|% 2,02
|
|GSRAY
|2,38
|351.131.277
|% 2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8794
|7,9189
|% 0,87
|
|Frank
|6,1700
|6,2071
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6108
|1,6189
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|5,69
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,05
|
|B. Petrol
|56,31
|56,31
|0,52
|
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