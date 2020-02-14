***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.02.2020 17:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819126
BIST
17:30120.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -92,81
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:306,0533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:306,5728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:30307,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,24
|Açılış
|: 307,53
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,02
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|689.334.997
|% 20,00
|
|TLMAN
|13,75
|38.636.920
|% 17,22
|
|AYCES
|12,74
|6.180.590
|% 14,98
|
|ALCTL
|20,32
|81.183.864
|% 14,09
|
|ARDYZ
|17,98
|395.275.817
|% 13,80
|
|TUKAS
|12,26
|4.661.301
|% -19,66
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,39
|13.388.599
|% -8,78
|
|RHEAG
|2,15
|48.506.499
|% -8,51
|
|SAFKR
|3,09
|1.744.006
|% -7,76
|
|THYAO
|15,00
|1.467.013.554
|% 0,07
|
|ASELS
|29,28
|1.464.164.220
|% 3,76
|
|GSRAY
|2,88
|689.334.997
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,18
|639.850.489
|% 5,31
|
|BJKAS
|2,98
|630.367.440
|% 9,56
|
|ISGYO
|2,18
|639.850.489
|% 5,31
|
|GSRAY
|2,88
|689.334.997
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,98
|630.367.440
|% 9,56
|
|KARSN
|1,97
|379.396.142
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,23
|211.158.943
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8590
|7,8984
|% -0,02
|
|Frank
|6,1482
|6,1853
|% 0,05
|
|Riyal
|1,6090
|1,6171
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,71
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.065
|5,00
|
|Tam
|2.027
|2.077
|4,60
|
|Yarım
|980
|1.005
|2,22
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|57,35
|57,35
|1,01
|
Seans Raporu
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17:42MERKO
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17:37PAPIL
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