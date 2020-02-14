***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.02.2020 17:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819129
BIST
17:53120.236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -304,51
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:536,0481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:536,5607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:53307,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,55
|Açılış
|: 307,84
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,04
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|689.720.937
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.309.874
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.195.470
|% 14,98
|
|ARDYZ
|17,99
|415.077.805
|% 13,86
|
|ALCTL
|20,22
|83.720.497
|% 13,53
|
|TUKAS
|12,25
|5.579.840
|% -19,72
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,37
|13.700.192
|% -9,54
|
|RHEAG
|2,13
|49.432.456
|% -9,36
|
|SAFKR
|3,09
|1.744.006
|% -7,76
|
|THYAO
|14,92
|1.548.766.981
|% -0,47
|
|ASELS
|29,10
|1.535.325.922
|% 3,12
|
|GSRAY
|2,88
|689.720.937
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,13
|679.693.890
|% 2,90
|
|BJKAS
|2,95
|665.554.436
|% 8,46
|
|ISGYO
|2,13
|679.693.890
|% 2,90
|
|GSRAY
|2,88
|689.720.937
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,95
|665.554.436
|% 8,46
|
|KARSN
|1,95
|400.168.910
|% 5,98
|
|CEMAS
|1,23
|213.241.454
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8578
|7,8972
|% -0,04
|
|Frank
|6,1468
|6,1838
|% 0,03
|
|Riyal
|1,6089
|1,6170
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|4,85
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|57,41
|57,41
|1,07
|
Seans Raporu
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17:57DESA
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