***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.02.2020 17:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819139
BIST
17:48120.323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -217,88
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:486,0520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:486,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:48307,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,46
|Açılış
|: 307,74
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,02
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|689.556.498
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|44.998.702
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.182.501
|% 14,98
|
|ALCTL
|20,36
|82.620.030
|% 14,32
|
|ARDYZ
|17,96
|408.701.446
|% 13,67
|
|TUKAS
|12,21
|5.231.951
|% -19,99
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,13
|48.992.310
|% -9,36
|
|OZBAL
|2,39
|13.542.425
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,09
|1.744.006
|% -7,76
|
|ASELS
|29,20
|1.513.282.675
|% 3,47
|
|THYAO
|14,97
|1.508.486.646
|% -0,13
|
|GSRAY
|2,88
|689.556.498
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,17
|661.907.486
|% 4,83
|
|BJKAS
|2,98
|655.058.761
|% 9,56
|
|ISGYO
|2,17
|661.907.486
|% 4,83
|
|GSRAY
|2,88
|689.556.498
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,98
|655.058.761
|% 9,56
|
|KARSN
|1,97
|390.295.027
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,23
|212.310.270
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8530
|7,8924
|% -0,10
|
|Frank
|6,1447
|6,1818
|% -0,01
|
|Riyal
|1,6078
|1,6159
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|5,00
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,34
|57,34
|1,00
|
Seans Raporu
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17:57DESA
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