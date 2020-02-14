***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.02.2020 17:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819151
BIST
18:00120.267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -273,33
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
18:006,0481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
18:006,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
18:00307,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,42
|Açılış
|: 307,70
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,04
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|690.048.223
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.388.173
|% 19,95
|
|ARDYZ
|18,20
|425.258.329
|% 15,19
|
|AYCES
|12,74
|6.201.280
|% 14,98
|
|ALCTL
|20,02
|86.928.566
|% 12,41
|
|TUKAS
|12,78
|5.738.088
|% -16,25
|
|RHEAG
|2,11
|49.942.074
|% -10,21
|
|OZBAL
|2,38
|13.861.229
|% -9,16
|
|SAFKR
|3,10
|1.879.116
|% -7,46
|
|QNBFB
|52,00
|1.356.512
|% -6,81
|
|ASELS
|29,00
|1.580.708.586
|% 2,76
|
|THYAO
|14,91
|1.577.867.070
|% -0,53
|
|ISGYO
|2,14
|695.293.821
|% 3,38
|
|GSRAY
|2,88
|690.048.223
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,96
|676.399.845
|% 8,82
|
|ISGYO
|2,14
|695.293.821
|% 3,38
|
|GSRAY
|2,88
|690.048.223
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,96
|676.399.845
|% 8,82
|
|KARSN
|1,96
|402.997.290
|% 6,52
|
|CEMAS
|1,23
|214.846.243
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8564
|7,8958
|% -0,06
|
|Frank
|6,1440
|6,1810
|% -0,02
|
|Riyal
|1,6082
|1,6163
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|5,47
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,30
|57,30
|0,96
|
Seans Raporu
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17:57DESA
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