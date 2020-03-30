***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.03.2020 17:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833354
BIST
17:3588.251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 126,44
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:356,5643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1149
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:357,2454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0605
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:35343,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 5,04
|Açılış
|: 343,10
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|3,19
|41.232.027
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.210.242
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,63
|22.898.544
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.533.896
|% 10,00
|
|SONME
|4,62
|4.127.284
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,16
|328.244
|% -10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.000.823
|% -10,00
|
|PGSUS
|31,10
|488.148.207
|% -9,96
|
|SELEC
|7,35
|80.002.726
|% -9,93
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|THYAO
|8,71
|711.897.822
|% -1,69
|
|ASELS
|23,22
|604.058.349
|% 0,43
|
|GARAN
|8,01
|533.844.597
|% 1,65
|
|PGSUS
|31,10
|488.148.207
|% -9,96
|
|ECILC
|4,60
|371.805.723
|% -9,45
|
|IHLGM
|0,95
|171.700.481
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,04
|302.370.978
|% 5,70
|
|IHLAS
|0,48
|60.388.762
|% 2,13
|
|TSPOR
|2,84
|253.672.359
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|175.053.948
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1360
|8,1768
|% 1,68
|
|Frank
|6,8438
|6,8851
|% 1,27
|
|Riyal
|1,7464
|1,7552
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.624
|-4,95
|
|Altın Gr.
|343
|343
|5,35
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,15
|14,19
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|25,79
|25,79
|-2,16
|