***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.08.2020 16:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868065
BIST
16:351.107
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 31,92
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.108
En Düşük
1.082
16:357,2392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,0985
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
16:358,5321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0836
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
16:35454,23
En Yüksek
|Değişim
|: -5,06%
|| -24,22
|Açılış
|: 454,23
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,85
BIST En Aktif Hisseler16:35
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|ALCAR
|94,60
|10.063.697
|% 10,00
|
|KUTPO
|31,46
|21.772.275
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|60.283.669
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.195.020
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|NUGYO
|7,27
|49.352.294
|% -7,97
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,35
|1.628.501.429
|% 7,48
|
|ASELS
|18,36
|1.578.872.854
|% 1,83
|
|SISE
|6,37
|1.397.107.486
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,03
|1.291.988.952
|% 2,53
|
|GARAN
|6,95
|1.142.284.421
|% 5,78
|
|EKGYO
|2,03
|1.291.988.952
|% 2,53
|
|SISE
|6,37
|1.397.107.486
|% 7,06
|
|YKBNK
|2,12
|409.848.334
|% 3,92
|
|AKBNK
|5,00
|912.024.326
|% 5,04
|
|GARAN
|6,95
|1.142.284.421
|% 5,78
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2349
|7,2392
|% -1,34
|
|Euro
|8,5194
|8,5321
|% -0,97
|
|Sterlin
|9,4504
|9,4978
|% -1,19
|
|Frank
|7,8827
|7,9302
|% -1,23
|
|Riyal
|1,9247
|1,9343
|% -1,34
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-75,38
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-23,10
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-197,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-185,91
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-89,93
|
|Çeyrek
|731
|748
|-44,97
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,23
|-1,93
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,60
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,59
|