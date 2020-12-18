***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.12.2020 17:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893884
BIST
17:341.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:347,6554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0473
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:349,3815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0763
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3690
17:34463,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,43
|Açılış
|: 463,34
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:32
|AKCNS
|16,85
|104.707.453
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|61.599.334
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.111.585
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,64
|13.013.550
|% 9,97
|
|SMART
|8,27
|26.230.149
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|541.737.021
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.345.961
|% -9,98
|
|THYAO
|12,99
|2.166.067.188
|% -0,15
|
|PGSUS
|73,75
|1.395.643.831
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,20
|1.251.432.842
|% 2,80
|
|TCELL
|16,19
|1.132.962.871
|% 2,40
|
|GARAN
|9,84
|1.083.280.971
|% 0,72
|
|TSKB
|1,81
|1.066.405.900
|% 7,74
|
|EKGYO
|2,20
|1.251.432.842
|% 2,80
|
|ISGYO
|2,44
|703.758.759
|% 6,55
|
|ODAS
|3,97
|718.830.656
|% 1,02
|
|PETKM
|4,86
|806.195.441
|% 1,89
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6540
|7,6612
|% -0,54
|
|Euro
|9,3796
|9,3856
|% -0,76
|
|Sterlin
|10,3074
|10,3591
|% -1,02
|
|Frank
|8,6092
|8,6610
|% -0,70
|
|Riyal
|2,0332
|2,0434
|% -0,68
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|-1,59
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,09
|
|B. Petrol
|51,77
|51,77
|0,27
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KOZAL, PGSUS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 15 artarak (% 0.49 ) 1, 265
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, CLEBI, BRYAT, UZERB, ALCAR, UMPAS, AKCNS, BRKO, SNPAM, MMCAS
-
17:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, RAYSG, PAMEL, IZTAR, KARTN
-
17:48
FRIGO, CIMSA, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında