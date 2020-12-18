***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.12.2020 17:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893889
BIST
17:351.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,63
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:357,6579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0448
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:359,3765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0813
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3690
17:35463,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,52
|Açılış
|: 463,30
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:35
|AKCNS
|16,85
|104.707.470
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|61.680.382
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.112.429
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,64
|13.329.280
|% 9,97
|
|SMART
|8,27
|26.231.389
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|541.944.484
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.348.003
|% -9,98
|
|THYAO
|13,00
|2.167.354.494
|% -0,08
|
|PGSUS
|73,65
|1.400.123.571
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,20
|1.251.969.599
|% 2,80
|
|TCELL
|16,20
|1.133.724.828
|% 2,47
|
|TSKB
|1,83
|1.093.097.722
|% 8,93
|
|TSKB
|1,83
|1.093.097.722
|% 8,93
|
|EKGYO
|2,20
|1.251.969.599
|% 2,80
|
|ISGYO
|2,43
|704.135.081
|% 6,11
|
|ODAS
|3,96
|719.229.223
|% 0,76
|
|PETKM
|4,86
|818.127.903
|% 1,89
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6532
|7,6579
|% -0,58
|
|Euro
|9,3692
|9,3765
|% -0,86
|
|Sterlin
|10,3019
|10,3536
|% -1,07
|
|Frank
|8,6101
|8,6619
|% -0,69
|
|Riyal
|2,0327
|2,0429
|% -0,70
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-0,47
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,80
|51,80
|0,30
|
Seans Raporu
17:35
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17:51FRIGO
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 281 adet işlem
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17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KOZAL, PGSUS
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17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 15 artarak (% 0.49 ) 1, 265
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, CLEBI, BRYAT, UZERB, ALCAR, UMPAS, AKCNS, BRKO, SNPAM, MMCAS
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17:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, RAYSG, PAMEL, IZTAR, KARTN