***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.01.2021 13:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904138
BIST
14:191.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
14:197,3815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0288
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
14:198,9782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0446
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
14:19442,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,51
|Açılış
|: 442,38
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler14:19
|MAALT
|231,10
|2.533.780
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|ESEN
|26,86
|127.963.940
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|10.253.027
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|AGYO
|4,25
|162.774.265
|% -9,38
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|OZRDN
|11,97
|9.106.668
|% -6,99
|
|PETKM
|5,27
|1.163.143.237
|% 2,93
|
|KOZAL
|119,00
|1.091.710.410
|% 4,02
|
|KARSN
|5,14
|864.364.287
|% 8,67
|
|GARAN
|9,65
|691.907.614
|% -1,13
|
|TSKB
|2,00
|620.010.349
|% -1,48
|
|TSKB
|2,00
|620.010.349
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|379.604.177
|% 4,73
|
|PETKM
|5,27
|1.163.143.237
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,49
|506.746.545
|% 0,00
|
|KARSN
|5,14
|864.364.287
|% 8,67
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3793
|7,3815
|% -0,39
|
|Euro
|8,9733
|8,9782
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,0846
|10,1352
|% -0,23
|
|Frank
|8,3014
|8,3514
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9636
|1,9735
|% -0,29
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|7,39
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|18,00
|
|Tam
|2.920
|2.993
|18,06
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|8,74
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|55,74
|55,74
|0,49
|
Seans Raporu
14:19
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14:29
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