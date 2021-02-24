***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.02.2021 13:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912131
BIST
13:571.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
13:577,1635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0583
|Açılış
|: 7,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
13:578,7161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0795
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7324
En Düşük
8,5921
13:57416,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,19
|Açılış
|: 416,68
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,45
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler13:57
|CASA
|195,80
|1.292.672
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|4.576.174
|% 10,00
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|MERIT
|377,00
|2.668.783
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|1.477.189
|% 9,98
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|SNKRN
|26,10
|229.477
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|2.820.933
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|73.465.470
|% -9,96
|
|THYAO
|13,08
|1.467.471.458
|% 0,46
|
|SASA
|39,10
|1.318.901.600
|% 7,65
|
|KOZAL
|136,90
|1.064.759.088
|% 2,62
|
|PGSUS
|86,75
|1.011.901.754
|% 3,09
|
|PETKM
|5,31
|868.237.138
|% -2,21
|
|ODAS
|4,08
|758.521.797
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,33
|420.401.657
|% -0,43
|
|VAKBN
|4,40
|392.004.078
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,25
|99.291.710
|% 0,81
|
|HALKB
|5,51
|361.506.974
|% 0,18
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1612
|7,1635
|% 0,82
|
|Euro
|8,7103
|8,7161
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,1148
|10,1655
|% 1,16
|
|Frank
|7,8694
|7,9168
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9062
|1,9157
|% 0,90
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,38
|
|Altın Gr.
|417
|417
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|46,00
|
|Tam
|2.762
|2.834
|47,49
|
|Yarım
|1.335
|1.371
|22,97
|
|Çeyrek
|670
|685
|11,48
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,74
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,07
|
|B. Petrol
|64,88
|64,88
|0,40
|