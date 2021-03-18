***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2021 11:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918970
BIST
12:351.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
12:357,4716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0238
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
12:358,9392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0510
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9299
12:35418,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,55
|Açılış
|: 418,00
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
417,26
BIST En Aktif Hisseler12:35
|CLEBI
|330,00
|211.639.208
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,05
|37.569.537
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|8.976.359
|% 9,96
|
|SONME
|75,20
|90.315
|% 9,94
|
|TRILC
|25,90
|10.291.054
|% 9,93
|
|VAKKO
|16,20
|24.203.198
|% -7,95
|
|FROTO
|216,50
|1.503.168.837
|% -5,54
|
|BALAT
|8,27
|33.436
|% -5,27
|
|MERIT
|288,00
|36.288
|% -5,26
|
|YESIL
|115,30
|32.403.322
|% -3,92
|
|FROTO
|216,50
|1.503.168.837
|% -5,54
|
|GARAN
|8,95
|604.100.989
|% 2,29
|
|THYAO
|14,20
|592.316.903
|% -2,41
|
|KRDMD
|7,56
|539.469.311
|% -0,66
|
|SISE
|7,83
|377.881.450
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,20
|241.992.030
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,74
|290.156.569
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,56
|539.469.311
|% -0,66
|
|GARAN
|8,95
|604.100.989
|% 2,29
|
|TSKB
|1,72
|103.356.763
|% 1,78
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4695
|7,4716
|% -0,32
|
|Euro
|8,9305
|8,9392
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,4112
|10,4635
|% -0,21
|
|Frank
|8,0489
|8,0974
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9883
|1,9983
|% -0,19
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-7,20
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|1,00
|
|Tam
|2.762
|2.832
|-2,78
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-1,35
|
|Çeyrek
|670
|685
|-0,68
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,37
|67,37
|-0,63
|