***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.04.2021 10:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931587
BIST
10:071.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.388
10:078,2272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0222
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,2452
En Düşük
8,1990
10:079,9388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0057
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
9,9649
En Düşük
9,9089
10:07467,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,34
|Açılış
|: 467,74
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler10:05
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|525.952
|% 9,97
|
|SEKUR
|30,26
|1.620.211
|% 9,96
|
|DESA
|15,16
|9.918.463
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|679.427
|% -9,78
|
|FRIGO
|33,80
|1.547.978
|% -9,29
|
|ALMAD
|2,23
|49.256
|% -7,08
|
|GARAN
|7,17
|78.377.822
|% 0,70
|
|PETKM
|6,59
|58.501.352
|% 1,07
|
|VESTL
|30,26
|31.905.335
|% -5,26
|
|ASELS
|15,12
|31.443.153
|% -2,39
|
|SASA
|35,86
|27.608.713
|% -2,24
|
|TSKB
|1,21
|20.286.871
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,08
|27.525.088
|% 0,00
|
|GARAN
|7,17
|78.377.822
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,82
|17.956.215
|% 0,55
|
|PETKM
|6,59
|58.501.352
|% 1,07
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2279
|8,2341
|% 0,35
|
|Euro
|9,9286
|9,9369
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,3748
|11,4319
|% -0,10
|
|Frank
|8,9300
|8,9838
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1873
|2,1983
|% 0,20
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-7,90
|
|Altın Gr.
|467
|468
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|66,17
|66,17
|0,30
|