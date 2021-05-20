***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
20.05.2021 11:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936931
BIST
13:031.443
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -16,28
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
13:038,3878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0247
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
13:0310,2361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0125
|Açılış
|: 10,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
13:03503,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,71
|Açılış
|: 503,99
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler13:03
|ISBIR
|9.407,70
|15.786.121
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.698.489
|% 9,95
|
|AYEN
|6,02
|25.114.008
|% 9,85
|
|SKTAS
|4,74
|17.420.378
|% 9,47
|
|ALMAD
|2,48
|2.908.452
|% 8,77
|
|ATSYH
|4,09
|170.812
|% -9,91
|
|BRMEN
|2,56
|307.035
|% -9,86
|
|METUR
|32,18
|49.571.911
|% -9,35
|
|IHGZT
|1,21
|12.138.134
|% -8,33
|
|DIRIT
|4,95
|206.290
|% -8,33
|
|GARAN
|8,04
|636.528.130
|% -0,50
|
|PETKM
|6,35
|493.356.182
|% 1,44
|
|THYAO
|13,41
|472.108.923
|% 0,45
|
|EREGL
|18,71
|408.605.541
|% -3,31
|
|KOZAL
|129,20
|400.777.951
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,96
|165.928.368
|% 0,00
|
|GARAN
|8,04
|636.528.130
|% -0,50
|
|PETKM
|6,35
|493.356.182
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,14
|161.907.371
|% -0,47
|
|BJKAS
|7,52
|382.877.495
|% -6,12
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3847
|8,3878
|% -0,29
|
|Euro
|10,2323
|10,2361
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,8201
|11,8794
|% -0,15
|
|Frank
|9,2735
|9,3294
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2320
|2,2432
|% -0,20
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-3,89
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|12,00
|
|Tam
|3.310
|3.396
|-12,28
|
|Yarım
|1.600
|1.643
|-5,95
|
|Çeyrek
|802
|821
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,59
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,42
|65,42
|-1,23
|