***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.08.2021 09:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960123
BIST
12:161.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
12:168,4366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0170
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
12:169,9085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
12:16488,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,58
|Açılış
|: 488,60
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler12:16
|GESAN
|24,86
|15.178.646
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|60.922.208
|% 9,99
|
|VANGD
|6,78
|36.167.014
|% 9,53
|
|AYCES
|61,65
|2.958.671
|% 7,69
|
|KRTEK
|9,18
|21.096.485
|% 6,99
|
|PENTA
|77,80
|2.436.449
|% -9,95
|
|AGYO
|4,53
|55.701.546
|% -8,85
|
|DAGI
|3,53
|9.725.806
|% -6,37
|
|SELGD
|7,34
|12.059.270
|% -4,92
|
|KRONT
|34,40
|36.782.743
|% -4,87
|
|THYAO
|12,68
|526.466.219
|% 1,52
|
|GARAN
|9,52
|420.685.158
|% -0,31
|
|KRDMD
|7,80
|390.103.390
|% 1,69
|
|BRLSM
|11,64
|362.317.766
|% 5,72
|
|BASGZ
|24,62
|282.057.736
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,87
|140.484.926
|% 0,54
|
|ODAS
|1,44
|77.173.521
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,80
|390.103.390
|% 1,69
|
|GARAN
|9,52
|420.685.158
|% -0,31
|
|THYAO
|12,68
|526.466.219
|% 1,52
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4326
|8,4366
|% 0,20
|
|Euro
|9,8988
|9,9085
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,5294
|11,5873
|% -0,01
|
|Frank
|9,2052
|9,2606
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2422
|2,2534
|% 0,09
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,69
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|-15,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|-13,14
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|-6,36
|
|Çeyrek
|781
|799
|-3,18
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,00
|
|B. Petrol
|69,05
|69,05
|0,68
|
Seans Raporu
12:16
daha fazla
-
12:26PEGYO
Yüzde 4.29 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 563, 326 adet işlem
-
12:25BRLSM
Yüzde 5.00 oranında artışla 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 167, 784 adet işlem
-
12:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, KRDMD
-
12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 41 artarak (% 0.42 ) 1, 297
-
12:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GESAN, VANGD, CLEBI