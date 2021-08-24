***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.08.2021 09:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960125
BIST
12:161.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
12:168,4366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0170
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
12:169,9085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
12:16488,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,58
|Açılış
|: 488,60
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler12:16
|GESAN
|24,86
|15.178.994
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|60.940.918
|% 9,99
|
|VANGD
|6,76
|36.625.671
|% 9,21
|
|AYCES
|61,65
|2.978.119
|% 7,69
|
|KRTEK
|9,18
|21.408.910
|% 6,99
|
|PENTA
|77,80
|2.438.861
|% -9,95
|
|AGYO
|4,53
|55.701.546
|% -8,85
|
|DAGI
|3,52
|9.853.931
|% -6,63
|
|KRONT
|34,28
|38.086.670
|% -5,20
|
|SELGD
|7,34
|12.175.147
|% -4,92
|
|THYAO
|12,68
|527.941.263
|% 1,52
|
|GARAN
|9,52
|421.228.762
|% -0,31
|
|KRDMD
|7,80
|393.311.037
|% 1,69
|
|BRLSM
|11,62
|364.846.422
|% 5,54
|
|BASGZ
|24,60
|283.883.676
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,87
|141.151.599
|% 0,54
|
|ODAS
|1,44
|77.382.829
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,80
|393.311.037
|% 1,69
|
|GARAN
|9,52
|421.228.762
|% -0,31
|
|THYAO
|12,68
|527.941.263
|% 1,52
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4326
|8,4366
|% 0,20
|
|Euro
|9,8988
|9,9085
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,5307
|11,5885
|% 0,00
|
|Frank
|9,2045
|9,2599
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2423
|2,2535
|% 0,09
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,36
|
|Altın Gr.
|488
|489
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|-15,00
|
|Tam
|3.223
|3.304
|-12,57
|
|Yarım
|1.558
|1.598
|-6,08
|
|Çeyrek
|781
|799
|-3,04
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,00
|
|B. Petrol
|69,06
|69,06
|0,69
|