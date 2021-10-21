***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.10.2021 11:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971660
BIST
11:251.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.436
En Düşük
1.429
11:259,2670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0552
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,2777
En Düşük
9,1938
11:2510,8072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0570
|Açılış
|: 10,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
10,8301
En Düşük
10,7257
11:25531,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,30
|Açılış
|: 531,09
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
532,28
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler11:25
|HLGYO
|2,62
|36.098.661
|% 9,62
|
|OLMK
|7,57
|5.407.247
|% 7,53
|
|VKGYO
|1,60
|95.760.758
|% 6,67
|
|ZRGYO
|1,69
|64.353.358
|% 6,29
|
|SERVE
|13,80
|28.373
|% 6,07
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|FADE
|8,95
|122.957.003
|% -6,28
|
|TLMAN
|29,48
|17.197.478
|% -5,75
|
|YEOTK
|62,70
|44.719.196
|% -5,43
|
|BIOEN
|25,60
|72.368.602
|% -5,19
|
|GARAN
|9,04
|583.281.327
|% -0,77
|
|THYAO
|13,84
|401.601.271
|% 0,29
|
|FROTO
|180,60
|370.754.965
|% 2,15
|
|SASA
|28,06
|312.711.245
|% 3,16
|
|EKGYO
|1,93
|248.898.982
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,93
|248.898.982
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,47
|211.161.220
|% 0,41
|
|GARAN
|9,04
|583.281.327
|% -0,77
|
|VKGYO
|1,60
|95.760.758
|% 6,67
|
|ZRGYO
|1,69
|64.353.358
|% 6,29
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2643
|9,2670
|% 0,60
|
|Euro
|10,7666
|10,8072
|% 0,53
|
|Sterlin
|12,7473
|12,8112
|% 0,41
|
|Frank
|10,0261
|10,0865
|% 0,43
|
|Riyal
|2,4623
|2,4746
|% 0,56
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|2,22
|
|Altın Gr.
|531
|531
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,00
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|-0,79
|
Seans Raporu
11:25
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11:36
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 54 artarak (% 0.04 ) 1, 261
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