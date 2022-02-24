***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.02.2022 09:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003963
BIST
12:511.879
En Yüksek
|Değişim
|: -6,80%
|| -137,16
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.852
12:5114,2024
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 0,3853
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,2389
En Düşük
13,7709
12:5116,0386
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 0,3808
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,1342
En Düşük
15,4856
12:51890,18
En Yüksek
|Değişim
|: 4,92%
|| 41,78
|Açılış
|: 890,18
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
890,34
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler12:51
|ULUUN
|6,84
|83.879.784
|% 9,97
|
|PETUN
|20,80
|23.213.568
|% 8,73
|
|HUNER
|2,55
|481.117.872
|% 5,37
|
|DAGHL
|14,05
|5.455.960
|% 4,07
|
|PNSUT
|18,23
|20.230.687
|% 3,52
|
|ANGEN
|23,76
|18.488.730
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|18.023.282
|% -10,00
|
|HATEK
|16,38
|6.061.519
|% -10,00
|
|PGSUS
|96,30
|147.309.054
|% -10,00
|
|PRKAB
|33,48
|9.314.436
|% -10,00
|
|THYAO
|25,28
|1.441.792.841
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,92
|776.945.996
|% -6,83
|
|HUNER
|2,55
|481.117.872
|% 5,37
|
|YKBNK
|3,66
|478.109.160
|% -6,63
|
|SISE
|11,94
|449.435.638
|% -7,23
|
|HUNER
|2,55
|481.117.872
|% 5,37
|
|YKBNK
|3,66
|478.109.160
|% -6,63
|
|EKGYO
|2,03
|170.930.428
|% -8,14
|
|ODAS
|1,30
|109.039.414
|% -7,14
|
|THYAO
|25,28
|1.441.792.841
|% -9,97
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1984
|14,2024
|% 2,79
|
|Euro
|15,9669
|16,0386
|% 2,43
|
|Sterlin
|19,0267
|19,1221
|% 1,99
|
|Frank
|15,3486
|15,4411
|% 2,41
|
|Riyal
|3,7726
|3,7915
|% 2,75
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|40,60
|
|Altın Gr.
|889
|889
|40,37
|
|Cumhuriyet
|5.923
|6.013
|300,00
|
|Tam
|5.900
|6.054
|311,07
|
|Yarım
|2.852
|2.928
|150,47
|
|Çeyrek
|1.430
|1.464
|75,24
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,59
|
|B. Petrol
|100
|100
|5,87
|