***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.02.2022 09:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003964
BIST
14:271.837
En Yüksek
|Değişim
|: -8,87%
|| -178,88
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
14:2714,3873
En Yüksek
|Değişim
|: 4,13%
|| 0,5702
|Açılış
|: 14,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4768
En Düşük
13,7709
14:2716,1524
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 0,4946
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,3279
En Düşük
15,4856
14:27909,26
En Yüksek
|Değişim
|: 7,17%
|| 60,85
|Açılış
|: 909,26
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
918,70
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler14:27
|ALKA
|17,52
|42.229.818
|% 8,15
|
|ULUUN
|6,64
|140.731.911
|% 6,75
|
|PETUN
|20,22
|40.355.544
|% 5,70
|
|DAGHL
|13,91
|6.496.231
|% 3,04
|
|HUNER
|2,46
|618.062.762
|% 1,65
|
|ERSU
|4,50
|14.044.755
|% -10,00
|
|KARSN
|3,60
|215.697.528
|% -10,00
|
|ULKER
|14,76
|24.743.076
|% -10,00
|
|ODAS
|1,26
|157.256.515
|% -10,00
|
|GSRAY
|2,61
|16.731.020
|% -10,00
|
|EREGL
|28,14
|2.354.006.114
|% -7,50
|
|THYAO
|25,28
|1.453.715.875
|% -9,97
|
|GARAN
|11,02
|1.418.892.241
|% -5,25
|
|KRDMD
|10,55
|1.007.066.651
|% -9,98
|
|YKBNK
|3,53
|682.110.478
|% -9,95
|
|HUNER
|2,46
|618.062.762
|% 1,65
|
|YKBNK
|3,53
|682.110.478
|% -9,95
|
|GARAN
|11,02
|1.418.892.241
|% -5,25
|
|ODAS
|1,26
|157.256.515
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|213.134.587
|% -9,95
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3686
|14,3873
|% 4,13
|
|Euro
|16,0887
|16,1524
|% 3,16
|
|Sterlin
|19,1582
|19,2543
|% 2,69
|
|Frank
|15,4754
|15,5686
|% 3,26
|
|Riyal
|3,8142
|3,8333
|% 3,89
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|60,31
|
|Altın Gr.
|909
|909
|60,85
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.059
|6.220
|477,14
|
|Yarım
|2.929
|3.009
|230,80
|
|Çeyrek
|1.469
|1.504
|115,41
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,79
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,01
|
Seans Raporu
14:27
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14:41XU100
Endeks 1, 836 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 93 altında . İşlem hacmi 18, 026.00 milyon TL de
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14:36XU050
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